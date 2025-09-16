IR A
Mauro Icardi recicló una publicación con Wanda Nara y se la dedicó a la China Suárez: "Diez años después"

El futbolista quedó expuesto en redes sociales luego de que un usuario recordó un viejo posteo suyo dedicado a la madre de sus hijas.

Mauro Icardi quedó expuesto al reciclar un mensaje de Wanda Nara para la China Suárez.

La China Suárez quedó mal parada tras las declaraciones de Benjamín Vicuña.
Benjamín Vicuña apuntó contra la China Suárez por enseñarle turco a sus hijos: "Fue una sorpresa..."

Quien se percató de esta situación fue el usuario @elmascaradook en Instagram, donde utilizó sus historias para mostrar las dos publicaciones compartidas por Mauro Icardi y lo expuso. "Buenas noches a todos. Las mías a tu lado son increíbles. Gracias por y para siempre", escribió el futbolista para la China Suárez.

El problema con este mensaje del jugador de Galatasaray se debe a que hace casi exactamente 10 años, usó la misma base con Wanda Nara: "Buenas noches a todos, las mías son siempre buenas noches a tu lado @wandaicardi". Esto también recordó que la mediática llegó al punto de cambiarse su apellido en redes sociales, algo que generó una fuerte polémica en su momento.

Mauro Icardi mensaje reciclado Wanda Nara China Suárez
Icardi quedó en evidencia tras reutilizar la misma base de un mensaje viejo.

Todo esto volvió a encender los rumores vinculados a que se trate de un romance falso, ya que en un principio se aseguró que la China Suárez estaba con Mauro Icardi por una cuestión económica y para darle celos a Wanda Nara. Pero, tras muchos meses en pareja, esto quedó atrás y recién se volvió a poner en discusión con esta insólita publicación del futbolista.

