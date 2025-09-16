IR A
A L-Gante le preguntaron por Wanda Nara y la fulminó: "Es buena mujer hasta que..."

El cantante de cumbia regresó de un viaje a España y habló de todo: el vínculo con Tamara Báez, la prohibición para salir del país y la verdad de su relación con la mediática.

Wanda Nara ya consiguió lo que necesitaba de L-Gante y lo dejó en el pasado.
Apenas pisó el aeropuerto, el cantante de cumbia 420 fue abordado por las cámaras de Puro Show y contó cómo logró obtener el permiso que le permite salir nuevamente de la Argentina, después de varios meses en los que la Justicia le había prohibido viajar al exterior.

Entonces, no dudó en señalar a sus antiguos abogados Juan Pablo Merlo y Alejandro Cipolla a quienes responsabilizó por las complicaciones que demoraron su autorización para trabajar fuera del país. “Ahora puedo moverme tranquilo, costó pero se logró”, destacó.

Luego de celebrar que pudo volver a salir del país, mencionó los rumores que indicaban posibles acciones legales de la conductora de MasterChef Celebrity en su contra. “He leído y escuchado los rumores, pero aún no he sido notificado de nada. No sé si estamos bloqueados, pero no estuve en comunicación este tiempo", respondió entre risas.

Icardi recicló una publicación con Wanda Nara y se la dedicó a la China Suárez

El futbolista Mauro Icardi recicló una publicación que utilizó con Wanda Nara en 2015 y se la dedicó a la China Suárez, algo que rápidamente fue descubierto por uno de los millones de internautas en redes sociales y terminó por exponerlo para evidenciar la situación.

Quien se percató de esta situación fue el usuario @elmascaradook en Instagram, donde utilizó sus historias para mostrar las dos publicaciones compartidas por Mauro Icardi y lo expuso. "Buenas noches a todos. Las mías a tu lado son increíbles. Gracias por y para siempre", escribió el futbolista para la China Suárez.

El problema con este mensaje del jugador de Galatasaray se debe a que hace casi exactamente 10 años, usó la misma base con Wanda Nara: "Buenas noches a todos, las mías son siempre buenas noches a tu lado @wandaicardi". Esto también recordó que la mediática llegó al punto de cambiarse su apellido en redes sociales, algo que generó una fuerte polémica en su momento.

