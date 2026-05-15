Lapidaria encuesta electoral para Javier Milei: más del 57% afirmó que no lo votaría de cara al 2027 Se trata de un estudio privado que midió la potencialidad del voto sobre la figura presidencial y de otros actores políticos. Al momento de diferenciar por género, la negatividad asciende a 58% entre las mujeres, mientras que en la franja etaria de 31 a 45 años alcanza el 63%. Por Agregar C5N en









Más de la mitad de los argentinos no votaría a Milei en 2027.

Un nuevo estudio privado reflejó la crisis en la visión ciudadana sobre el Gobierno y arrojó un lapidario resultado electoral para el presidente Javier Milei de cara a 2027: un 57,2% aseguró que no lo votaría en las próximas elecciones. Al momento de diferenciar por género, la negatividad asciende a 58% entre las mujeres, mientras que en la franja etaria de 31 a 45 años alcanza el 63%.

Los datos refieren al trabajo de la consultora Zubán Córdoba, realizado entre el 25 de abril y el 1 de mayo de 2026, que analizó la potencialidad de voto del primer mandatario, como así también la de otros actores políticos. La primera conclusión es contundente: Milei solo tiene el voto seguro de solo un 18,7% de los votantes, ya que un 12,7% respondió un potencial "lo votaría", un 11,4% aseguró "no saber" y un 57,2% se inclinó por un contundente "no lo votaría".

Potencialidad voto Milei - Zubán Córdoba Al momento de analizar el potencial voto de Milei por grupo etario, en todos los casos la opción "no lo votaría" supera al "lo votaría". En la franja de 18-30 años, la negatividad es del 45,6%; en los votantes de 31-45 el porcentual sube al 63,1%; mientras que en el segmento de 45-60 años dicha opción marca el 59,3%. Por su parte, un 50,7% de votantes superiores a los 60 años respondió que no votaría al jefe de Estado en 2027.

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El trabajo de la consultora también incluyó un desglose de la potencialidad de voto entre hombres y mujeres. Entre el primero de ellos un 55,7% afirmó que "no lo votaría", un 37% que "lo votaría, mientras que un 7,3% aseguró no saber. Por su parte, entre las mujeres la negatividad del voto asciende al 58,6%, y la positividad baja a un 26,3%.