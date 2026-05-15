15 de mayo de 2026 Inicio
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Lapidaria encuesta electoral para Javier Milei: más del 57% afirmó que no lo votaría de cara al 2027

Se trata de un estudio privado que midió la potencialidad del voto sobre la figura presidencial y de otros actores políticos. Al momento de diferenciar por género, la negatividad asciende a 58% entre las mujeres, mientras que en la franja etaria de 31 a 45 años alcanza el 63%.

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Más de la mitad de los argentinos no votaría a Milei en 2027. 

Más de la mitad de los argentinos no votaría a Milei en 2027. 

Un nuevo estudio privado reflejó la crisis en la visión ciudadana sobre el Gobierno y arrojó un lapidario resultado electoral para el presidente Javier Milei de cara a 2027: un 57,2% aseguró que no lo votaría en las próximas elecciones. Al momento de diferenciar por género, la negatividad asciende a 58% entre las mujeres, mientras que en la franja etaria de 31 a 45 años alcanza el 63%.

Javier Milei y los problemas del plan económico. 
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Los datos refieren al trabajo de la consultora Zubán Córdoba, realizado entre el 25 de abril y el 1 de mayo de 2026, que analizó la potencialidad de voto del primer mandatario, como así también la de otros actores políticos. La primera conclusión es contundente: Milei solo tiene el voto seguro de solo un 18,7% de los votantes, ya que un 12,7% respondió un potencial "lo votaría", un 11,4% aseguró "no saber" y un 57,2% se inclinó por un contundente "no lo votaría".

Potencialidad voto Milei -

Al momento de analizar el potencial voto de Milei por grupo etario, en todos los casos la opción "no lo votaría" supera al "lo votaría". En la franja de 18-30 años, la negatividad es del 45,6%; en los votantes de 31-45 el porcentual sube al 63,1%; mientras que en el segmento de 45-60 años dicha opción marca el 59,3%. Por su parte, un 50,7% de votantes superiores a los 60 años respondió que no votaría al jefe de Estado en 2027.

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El trabajo de la consultora también incluyó un desglose de la potencialidad de voto entre hombres y mujeres. Entre el primero de ellos un 55,7% afirmó que "no lo votaría", un 37% que "lo votaría, mientras que un 7,3% aseguró no saber. Por su parte, entre las mujeres la negatividad del voto asciende al 58,6%, y la positividad baja a un 26,3%.

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