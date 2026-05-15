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Cómo surgió el rumor del romance entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi

La empresaria quedó envuelta en fuertes rumores de romance con su compañero de elenco durante el rodaje de la película que actualmente filma en Uruguay, y las versiones sobre una posible relación no dejan de multiplicarse.

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. 

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. 

Redes sociales
  • Wanda Nara quedó envuelta en rumores de romance con Agustín Bernasconi tras su separación de Martín Migueles.
  • Las versiones aseguran que la cercanía entre ambos nació durante el rodaje de “¿Quieres ser mi hijo?” en Uruguay.
  • Juan Etchegoyen y Yanina Latorre señalaron que el vínculo habría generado fuertes celos y tensión en la relación de Wanda.
  • Aunque Bernasconi negó el romance en redes sociales, la eliminación posterior de algunos mensajes alimentó aún más las sospechas.

Tras su escandalosa separación de Wanda Nara y Martín Migueles, la empresaria volvió a quedar en el centro de la escena por los rumores de un nuevo romance. En esta oportunidad, el nombre que comenzó a sonar con fuerza es el de Agustín Bernasconi, su compañero de elenco en la película que ambos filman actualmente en Uruguay. Según trascendió, la química entre los dos habría ido más allá de lo estrictamente laboral, alimentando versiones de un vínculo sentimental en pleno rodaje.

Se los vió a ambos en el Coachella y se rumore un posible vínculo afectivo
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Las primeras especulaciones surgieron luego de que el periodista Juan Etchegoyen asegurara que la cercanía entre Wanda y Bernasconi venía generando incomodidad desde hace varias semanas. De acuerdo con esa versión, la excelente relación entre los coprotagonistas habría despertado fuertes celos en Migueles, convirtiéndose en uno de los factores que terminó desgastando definitivamente la relación de la mediática con su expareja.

Wanda y Bernasconi
Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?.

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?.

El rumor tomó todavía más fuerza cuando Yanina Latorre aportó nuevos detalles en televisión y deslizó que Wanda ya estaría comenzando una nueva historia amorosa. Al mencionar directamente a Bernasconi como el hombre señalado por su entorno, las versiones explotaron en redes sociales y el supuesto romance pasó a convertirse en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo argentino.

Qué dijeron sobre el romance entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi

Los rumores sobre un supuesto romance entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi crecieron con fuerza en las últimas horas, impulsados por las versiones surgidas alrededor del rodaje de la película “¿Quieres ser mi hijo?” en Uruguay. Según trascendió en programas de espectáculos, la química entre ambos actores habría ido más allá de la ficción, alimentando especulaciones sobre una relación sentimental que habría comenzado mientras compartían largas jornadas de filmación.

Wanda Nara
La mediática quedó en medio de la polémica por su enigmático posteo en Instagram.

La mediática quedó en medio de la polémica por su enigmático posteo en Instagram.

La polémica tomó aún más dimensión luego de las declaraciones de Yanina Latorre y Juan Etchegoyen, quienes aseguraron que el vínculo entre Wanda y Bernasconi habría sido determinante en la ruptura de la empresaria con Martín Migueles. Incluso, trascendió que un fuerte episodio de celos habría desencadenado el final definitivo de la relación, luego de que circularan versiones sobre un supuesto encuentro privado entre los protagonistas en un hotel uruguayo.

Frente al impacto mediático que tomó el tema, Bernasconi decidió salir a desmentir públicamente las versiones a través de sus redes sociales. El actor aseguró que su presencia en Uruguay responde únicamente a compromisos laborales relacionados con la película y su carrera musical. Sin embargo, el hecho de que algunos de esos mensajes fueran eliminados poco después de publicarse no hizo más que aumentar las sospechas y mantener a los seguidores atentos a cada movimiento de los protagonistas.

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