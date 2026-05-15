16 de mayo de 2026 Inicio
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Nancy Pazos: "Más quemado que Adorni en este país no hay"

La conductora, en su clásica editorial de los viernes, se refirió a la presencia del jefe de Gabinete en la inauguración de un parque solar en Mendoza y apuntó contra el funcionario, cada vez más complicado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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Nancy Pazos analizó el contexto político, social y económico de la Argentina. 

Captura C5N

La periodista Nancy Pazos comenzó Inteligencia Artesanal, su programa de los viernes en C5N, con su habitual editorial en la que opinó de todo tras una semana con mucho condimento político, desde la marcha universitaria hasta los avances en la causa por enriquecimiento ilícito que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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La periodista se refirió a los dichos de algunos funcionarios oficialistas respecto a la movilización que congregó a estudiantes, docentes y el conjunto de la sociedad en apoyo al reclamo contra las políticas de recorte, y disparó contra el actual subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, quien había minimizado y desprestigiado la marcha.

Por otra parte, la conductora advirtió que la relación del Gobierno con sus pares de Estados Unidos se encuentra en tensión, porque la gestión de Donald Trump notó la caída del respaldo a Milei. "A los norteamericanos les preocupa el nivel de interna salvaje del gobierno libertario y el caso de corrupción de Manuel Adorni, y cómo impacta eso en la imagen de Javo y en sus chances de reelección", analizó.

Como todas las semanas desde que comenzó su ciclo este año, retomó el caso por presunto enriquecimiento ilícito que envuelve al vocero presidencial y, ahora también, a su hermano, por lavado de dinero. Francisco Adorni es investigado por "un patrimonio neto de $80 millones, una Jeep Renegade comprada en noviembre del 2025 y la cancelación de un precrédito hipotecario del Banco Provincia por $60 millones", detalló la periodista.

En cuanto al funcionario público, la conductora se refirió a las billeteras virtuales que se le adjudicaban, hasta el momento, a Manuel Adorni. "Tanto en Binance como en Lemon aparece plata que no figura en las declaraciones juradas que ya presentó", mencionó Pazos, que aprovechó para detallar otros gastos del jefe de ministros, entre los que incluyó los ostentosos viajes al exterior y agregó la última información al respecto: "Se supo que un contratista cobró u$s245 mil, todo en efectivo, por la remodelación de la casa".

Manuel Adorni: el más quemado del país

El funcionario viajó a Mendoza para la inauguración de un parque de paneles solares, y la periodista chicaneó: "Y ahí fue Adorni a inaugurar El Quemado. Más quemado que Adorni no hay hoy en este país". La conductora se refirió también a la soledad política que atraviesa el funcionario, que no fue acompañado por ningún ministro de peso en el Gobierno. "El ministro de Economía estaba anunciado y dijo 'No'", indicó, y añadió que Luis Petri tampoco fue, por el reciente enfrentamiento entre su pareja, Cristina Pérez, y el jefe de Gabinete.

Pazos también mostró su visión sobre el nuevo dato oficial de la inflación y la movida política que ejecutó el Presidente cuando se conoció el índice de 2,6%, número que desaceleró por primera vez desde mayo de 2025. "Empezó a hacer recorrido por los streaming", subrayó la conductora, pero aclaró que no tuvo mucha repercusión y sostuvo que el mandatario "llegó a tener, en algunos momentos de estos streamings, 5 mil personas. ¿Sabes qué son 5 mil personas? Nada, la nada misma".

En cuanto al plan económico de la gestión libertaria, Pazos analizó los números rojos. "El índice de la Universidad de Palermo bajó el 0,6% en abril, contra el 2025; Loma Negra tuvo que apagar uno de sus hornos; el consumo de yerba cayó un 2,1% en el primer trimestre; la venta de asado se redujo un 10%, y la producción de carne mermó un 5,1%", enumeró la conductora.

Evaluó también la situación de Javier Milei y sus dichos en los programas de streaming durante esta semana, en los que el mandatario aseguró que hubo un intento de golpe de Estado y que existió un empresario que quiso sobornarlo. Ante estas declaraciones, la periodista le hizo un pedido al líder libertario: "Tiene que declarar en la Justicia, y tiene que dar sus nombres, señor Presidente".

Por último, la conductora profundizó sobre el trato del Presidente con el periodismo. "Está paranoico con los medios", mencionó y aseguró que, aun cuando el mandatario es protegido por lo que dicen algunos diarios, no está al tanto de lo que sucede y contraataca. "Se siente perseguido por esos títulos de diarios, o sea, tiene una desconexión", afirmó Nancy Pazos y concluyó: "Javo: estás a punto de ser el cornudo de América, si seguís tan perseguido".

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