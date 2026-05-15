15 de mayo de 2026 Inicio
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Manuel Adorni, más complicado: detectaron otras dos billeteras cripto y el contratista aportó nuevas pruebas

Se identificaron más movimientos en las wallets del jefe de Gabinete que, en total, superarían los u$s100.000. En paralelo, Matías Tabar brindó detalles a la fiscalía sobre las obras realizadas en una de sus propiedades y ratificó que recibió pagos en efectivo.

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Manuel Adorni, jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, está imputado por presunto enriquecimiento ilícito. 

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está cada vez más complicado con la Justicia: este viernes se descubrieron dos nuevas billeteras virtuales con las que operaba el funcionario, las cuales se suman a otras wallets que se habían identificado con anterioridad y, en total, acumulan movimientos superiores a los u$s100.000. Por otra parte, el contratista Matías Tabar presentó más documentación que confirma que el vocero presidencial realizó refacciones que pagó en efectivo.

Javier Milei recibe a Manuel Adorni en Olivos. 
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La periodista Martina Garbarz, en diálogo con Antonio Fernández Llorente por C5N, detalló que Lemons, Bitso, Over y Binance son las cuatro billeteras que se le adjudican a Adorni. La panelista se refirió a los movimientos registrados desde esas carteras digitales y aseguró que los montos son millonarios. "Al menos u$s100.000 fueron los movimientos desde 2022 a la fecha de Manuel Adorni en dinero cripto, en moneda cripto", acotó Garbarz.

En paralelo, el contratista Matías Tabar se presentó este viernes por su cuenta ante los tribunales y aportó nueva documentación sobre las refacciones realizadas en una de las propiedades del funcionario, declaración que se suma a lo que el hombre había argumentado anteriormente en la causa por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete y su esposa.

Embed - El contratista de MANUEL ADORNI, Matías Tabar, aportó nuevas pruebas

El empresario entregó al fiscal Gerardo Pollicita, en Comodoro Py, una serie de facturas, remitos y capturas de chats vinculados a las tareas ejecutadas en el country Indio Cua. Además, confirmó que el valor total de la obra fue de u$s245.000 y que los pagos fueron en billetes físicos.

La investigación sobre los movimientos económicos del vocero presidencial intenta determinar si existió un crecimiento patrimonial injustificado. La documentación aportada por Tabar será importante para determinar el circuito de los fondos y los gastos reales sobre las modificaciones realizadas en el inmueble.

Según informó la agencia Noticas Argentinas, Tabar relató que actuó como un nexo entre Adorni y los encargados de llevar a cabo las remodelaciones en la vivienda. "El presupuesto es de u$s94.000. Eso me lo pagó con un anticipo. Yo era el intermediario entre Manuel y el administrador. Esa sumatoria terminó en los u$s245.000", detalló Tabar ante la Justicia sobre el monto final que desembolsó el funcionario, y comprometió aun más la situación judicial del jefe de ministros.

En medio del escándalo, hubo respaldo en Olivos: la reunión entre Milei y Adorni

En medio de la polémica causa judicial, el presidente Javier Milei recibió a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos para blindar su continuidad y repasar los próximos proyectos legislativos. El encuentro, del que también participó el canciller Pablo Quirno, estuvo enfocado en los acuerdos internacionales tras la media sanción del pacto de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.

Con esta acción, el mandatario libertario ratificó su apoyo al funcionario y atribuyó las denuncias por enriquecimiento ilícito a una supuesta maniobra coordinada entre la oposición y el periodismo. Durante la reunión de dos horas, repasaron el envío de la Ley Hojarasca a Diputados y la reforma electoral para eliminar las PASO en el Senado.

Manuel Adorni - Javier Milei
El abrazo de respaldo de Javier Milei a Manuel Adorni.

El abrazo de respaldo de Javier Milei a Manuel Adorni.

La cumbre coincidió con el último dato del INDEC, que ubicó la inflación de abril en el 2,6% y otorgó un respiro al Ministerio de Economía. Respecto a este índice, Milei aclaró en una entrevista con Neura que "el único dato que nos deja cómodos es que la inflación sea cero. Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada", cerró.

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