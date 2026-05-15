15 de mayo de 2026 Inicio
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La UBA otorgó el Doctorado Honoris Causa al Indio Solari en una noche cargada de emoción

El exlíder de Los Redonditos de Ricota recibió la máxima distinción de la Universidad de Buenos Aires por sus más de cinco décadas de trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular. El acto contó con un mensaje de agradecimiento del artista y un emotivo cierre musical a cargo de Gaspar Benegas.

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El Indio envió un mensaje a través de sus redes.

El Indio envió un mensaje a través de sus redes.

En una jornada histórica y cargada de emoción para la cultura argentina, la Universidad de Buenos Aires (UBA) entregó este viernes el Doctorado Honoris Causa al exlíder de los Redonditos de Ricota, Carlos Alberto "Indio" Solari. El acto central se desarrolló en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, donde se rindió homenaje a la trayectoria de quien es considerado una figura central y fundamental del rock en Argentina y Latinoamérica.

El artista popular tiene 76 años.
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La ceremonia fue presidida por el rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti, quien estuvo a cargo del elogio académico para el artista. Durante su discurso, Yacobitti definió a Solari como "un referente que hizo de la originalidad una ética y destacó que la universidad, al reconocerlo, reafirma que el arte popular genuino es una forma legítima de conocimiento que no entiende de formatos únicos".

Debido a su ausencia, el músico envió un mensaje grabado en el que expresó su felicidad y agradecimiento tanto al rectorado como a quienes impulsaron la distinción. En su nombre, el guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Gaspar Benegas, fue el encargado de recibir el diploma y la medalla que representan la máxima distinción otorgada por la casa de altos estudios.

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El homenaje no solo fue institucional, sino también musical, con un concierto a cargo de Benegas y un octeto de cuerdas que reinterpretó diez canciones emblemáticas del repertorio del Indio. Mientras el clima de fervor crecía dentro de la facultad, una multitud de seguidores pudo seguir cada detalle de la ceremonia a través de una pantalla gigante ubicada en la Plaza Houssay.

El repertorio incluyó piezas como El tesoro de los inocentes, Había una vez y Flight 956, alcanzando su punto máximo de emoción con el cierre de Yo caníbal. En este último tema, se sumó una participación grabada del propio Solari, lo que provocó una ovación masiva por parte del público presente que celebró la vigencia de su obra.

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Este reconocimiento había sido aprobado en diciembre por el Consejo Superior de la UBA, fundamentado en las más de cinco décadas de una carrera que ha construido un lazo inigualable con la comunidad. Con esta distinción, la Universidad de Buenos Aires pone en valor una trayectoria artística que ha dejado una huella en la identidad popular de nuestro país.

Mirá la ceremonia completa de la distinción al Indio Solari por parte de la UBA

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