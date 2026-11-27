Maypi Delgado contó cómo le explicó a su hija de tres años la muerte de su papá: "Tuvimos abrazos muy grandes" La exparticipante de Gran Hermano compartió detalles de la conmovedora charla con India y reveló cómo transitan el duelo tras la muerte de Matías Ricciardelli. Agregar C5N en









En medio del dolor, la modelo recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores cómo transita este difícil momento y cómo fue la charla con su hija.

Tras la sorpresiva muerte de Matías Ricciardelli, el papá de su hija India, Maypi Delgado atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida. Después de varios días, la exparticipante de Gran Hermano finalmente pudo conversar con la pequeña de tres años y explicarle lo sucedido de una manera acorde a su edad.

En medio del dolor, la modelo recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores un video en el que se ve a India bailando y cantando. “Ella es así todos los días: divertida, amorosa y muy graciosa”, escribió junto a las imágenes.

En ese sentido, Maypi contó que finalmente encontró el momento para hablar con su hija sobre la muerte de su papá. “Ayer pude contarle y explicarle con mucho amor y hasta donde puede entender un niño. Tuvimos abrazos muy muy grandes y ella se quedó en paz”, explicó.

Maypi Delgado vía Instagram. La modelo también reveló que recurrió a una profesional para saber cómo abordar la situación y acompañar a la pequeña durante el duelo. “Estoy acompañada por una psicóloga infantil que me ayudó en todo este proceso y seguirá así. También mi familia y amigas que están tan presentes”, expresó.

Matias Ricciardelli junto a India. Maypi Delgado destacó el acompañamiento de la familia de Matías Ricciardelli Por otro lado, la influencer hizo especial hincapié en el apoyo que recibió por parte de la familia de su expareja, que, pese al dolor que atraviesa, se mantiene muy presente en la vida de India.

“Algo que creo que es muy muy clave también es la familia de él que está acompañándonos con muchísimo amor, a pesar de que están rotos por dentro, están para India”, expresó. A pesar del difícil momento que atraviesan, Maypi eligió cerrar su mensaje con una mirada esperanzadora y aferrarse a los buenos momentos compartidos. “Nos quedamos con los lindos recuerdos, vamos a encontrar la paz”, concluyó. Maypi Delgado vía Instagram