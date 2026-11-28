Un alerta por detonaciones contra un vehículo llevó a los efectivos hasta la zona del puente badén, sobre Arenales. Allí encontraron a las víctimas con heridas de arma de fuego. La Fiscalía dispuso peritajes y tomó testimonios para reconstruir el ataque e identificar a los responsables.

La Policía realizó peritajes en el barrio Feria para esclarecer el doble homicidio ocurrido en La Paz.

Dos hombres fueron encontrados muertos dentro de un auto durante la madrugada de este sábado en el barrio Feria de La Paz, Entre Ríos, luego de que un llamado al servicio de emergencias alertara sobre un vehículo baleado. La Policía halló a los cuerpos en la calle Arenales, cerca de un puente.

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Las víctimas fueron identificadas como Adrián Esteban Olmedo, de 32 años, y Juan Gabriel Franco, de 24, ambos con heridas de arma de fuego. El jefe de la Departamental La Paz, comisario mayor Carlos Schmuck, confirmó que ninguno registraba antecedentes penales, según declaraciones que brindó a medios locales.

Schmuck explicó que, tras el hallazgo, efectivos de la División Investigaciones y de la Comisaría Primera llegaron al barrio Feria para iniciar las pericias, reunir testimonios y reconstruir las circunstancias del ataque contra los dos ocupantes del vehículo, además de establecer cómo se produjo la secuencia de disparos.

En diálogo con Elonce, el jefe policial explicó que ya se realizaron las primeras diligencias y que la pesquisa avanza sobre distintas líneas. "Se están realizando algunas diligencias y algunos testimonios se están levantando. La investigación está encaminada", señaló sobre las tareas desplegadas desde el comienzo del operativo.

Dos hombres fueron encontrados muertos dentro de un auto en la ciudad de La Paz, Entre Ríos.

El comisario mayor no dio detalles sobre las distintas hipótesis ni precisó qué elementos respaldan la línea que consideran más firme, por lo que la pesquisa continúa abierta y busca establecer el móvil y las circunstancias del doble homicidio ocurrido en La Paz, Entre Ríos, cuya mecánica aún se intenta reconstruir.

"Por el momento tenemos dos o tres hipótesis. Hay una que es más fuerte que otra", afirmó Schmuck. El fiscal Facundo Barbosa se presentó en el lugar para supervisar las tareas de Criminalística y del médico forense, con la colaboración de efectivos de la División Homicidios de Paraná.

Los cuerpos fueron trasladados al hospital de La Paz mientras las autoridades aguardaban la llegada de un vehículo forense desde Paraná, que luego los llevó hasta la morgue de Oro Verde para realizar las autopsias y avanzar en la determinación de las circunstancias de las muertes.

Río Cuarto: qué se sabe del hallazgo de un árbitro y su madre muertos en una vivienda

Sebastián Arias y su madre, Braulia Liliana Pérez, fueron hallados muertos el jueves 26 de noviembre en la vivienda familiar del barrio Villa Dalcar, en Río Cuarto, cinco días después de que sus allegados perdieran todo contacto con ambos y no volvieran a tener noticias sobre su paradero.

El descubrimiento se produjo cuando la empleada doméstica llegó a la vivienda junto a su esposo, luego de varios intentos de comunicación sin respuesta y de que Arias no le indicara cuándo debía retomar sus tareas. Al ingresar, encontraron los cuerpos en distintos sectores del inmueble y dieron aviso a las autoridades.

Sebastián Arias y su madre, Braulia Liliana Pérez, fueron hallados muertos en Río Cuarto. Web

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Competencia Múltiple 2, que intenta determinar cuándo y cómo ocurrieron los fallecimientos. Los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición y una de las hipótesis apunta a un homicidio seguido de suicidio, aunque no fue confirmada oficialmente hasta ahora.