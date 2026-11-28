La artista contó los planes que organizó el actor para celebrar su primer año de novios y desató un divertido ida y vuelta con Mario Pergolini.

A punto de cumplir su primer año de novios, Evelyn Botto y Fede Bal se preparan para celebrar una fecha muy especial. En medio de la felicidad que atraviesa la pareja, la artista reveló cómo tienen pensado festejar su aniversario, aunque un particular detalle de sus planes despertó la curiosidad de sus compañeros de programa.

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Todo sucedió al aire de Otro día perdido, cuando Mario Pergolini les preguntó a los integrantes del ciclo qué habían organizado para el fin de semana. Entusiasmada, Evelyn contó que asistiría al recital de Gorillaz y aprovechó para revelar que este domingo 29 de noviembre cumpliría un año de relación con el actor.

La noticia dio lugar a un divertido ida y vuelta con el conductor, quien reconoció que no acostumbra a festejar los aniversarios y puso en duda si la pareja había hablado sobre la celebración.

Lejos de dejarse llevar por los comentarios de Pergolini, Botto defendió sus ganas de celebrar esta fecha tan significativa: "Pero vos porque estás hace 35 años en pareja, dejáme festejar mi primer año de noviazgo en paz, por favor" . Luego reveló cuál fue la propuesta que recibió de su novio. “Me va a llevar de almuerzo a algún lugar y después se va de viaje”, contó.

Como era de esperarse, la última parte de su declaración generó sorpresa y risas en el estudio. Ante las reacciones de sus compañeros, Evelyn se vio en la necesidad de aclarar que la ausencia del actor se debía exclusivamente a sus compromisos laborales como conductor de un programa de viajes.

Entre bromas y comentarios, la artista dejó en claro que, pese a las obligaciones profesionales de Fede, ninguno de los dos tiene intenciones de dejar pasar su primer aniversario. Así, la pareja disfrutará de un almuerzo romántico antes de que el hijo de Carmen Barbieri deje el país.

Evelyn Botto mostró su transformación física y reveló la dieta que cambió sus hábitos

Evelyn Botto había revelado en junio de este año que, por cuestiones de salud, había tomado la decisión de bajar de peso. Desde entonces, sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales parte del proceso y los cambios que incorporó a su rutina diaria.

A través de un video compartido por su nutricionista, la integrante de Otro día perdido contó que su decisión de modificar su alimentación surgió tras un problema de salud que atravesó meses atrás.

Evelyn Botto.

Según relató, durante un mes sufrió una fuerte acidez estomacal que la obligaba a tomar antiácidos y le impedía conciliar el sueño por las noches. Desesperada por la situación, buscó ayuda profesional. "No puedo más, me voy a morir", recordó.

Ante este cuadro, la nutricionista le propuso un desafío de tres días: dejar el café, azúcar, harinas y gaseosas e incorporar más agua a su rutina diaria. En esta línea, Botto aseguró que comenzó a sentirse mejor rápidamente, por lo que decidió mantener esos cambios en el tiempo.

En ese sentido, explicó que uno de los principales aprendizajes fue modificar su desayuno y comenzar a incorporar huevos en lugar de recurrir a las harinas o los dulces. "Lo primero que tiene que ingresar al cuerpo tiene que ser nutritivo, y después hacé lo que quieras", señaló.

Sin embargo, la novia de Fede Bal dejó en claro que su transformación no estuvo relacionada con seguir una dieta estricta, sino con aprender a tomar mejores decisiones en su vida cotidiana. "No tengo que ser una cosa prolija, sino tratar de hacer las cosas un poquito mejor y cada cosita que sume va a estar bien", reflexionó.

Evelyn Botto.

La artista también se refirió al vínculo entre las emociones y la alimentación, y destacó el acompañamiento profesional que recibió durante esta etapa. "Sin dudas es emocional la alimentación, y en ella encontré la banca esa que necesitaba", expresó sobre el apoyo de su nutricionista.

Finalmente, Botto aprovechó su experiencia para dejarles un mensaje a quienes atraviesan una situación similar y remarcó la importancia de contar con apoyo durante el proceso. "No lo hagan solas, háganlo con alguien que las acompañe", aconsejó.