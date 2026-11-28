El Xeneize y el Verdão, que se consagraron en la Copa Sudamericana y Libertadores respectivamente, definirán un nuevo título internacional. Todos los detalles del cruce.

Boca y Palmeiras disputarán la Recopa Sudamericana en 2027 después de que el Xeneize se consagrara campeón de la Copa Sudamericana y el Verdão de la Libertadores , por lo que intentarán conseguir un nuevo título internacional durante el próximo año.

El partido de ida entre Boca y Palmeiras se disputará el miércoles 17 de febrero de 2027 en la Bombonera y la revancha se jugará el miércoles 24 de febrero en Brasil, aunque todavía la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no anunció los horarios de los partidos que marcarán el primer título internacional en juego de la próxima temporada.

Por lo pronto, la última definición del Xeneize con el conjunto brasileño ocurrió en la Copa Libertadores 2023, cuando el equipo dirigido por entonces por Jorge Almirón se impuso por penales en las semifinales luego de que empataran 0-0 en la ida en Argentina y 1-1 en el Allianz Parque. Aquel resultado marcó la clasificación del conjunto argentino a la final, donde luego perdió 2-1 con Fluminense en el Maracaná.

En tanto, Boca eliminó a Palmeiras en las cuatro llaves en las que se enfrentaron ya que venció en 2000, 2001, 2018 y 2023. Sin embargo, el Verdão ganó ocho partidos, el Xeneize cuatro y empataron en 14 oportunidades entre todos los partidos oficiales y amistosos.

Adam Bareiro redactó una emotiva carta en sus redes sociales para celebrar su vuelta a las canchas y vestir la camiseta de Boca después de su dura lesión. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram tras el triunfo 2-0 del Xeneize.

En un extenso y sentido posteo, el delantero no pudo ocultar su alegría por volver a las canchas después de haber sufrido un doble desgarro lumbar, lo que obligó una intervención quirúrgica por una hernia discal lumbar. No vestía la camiseta de Boca desde mayo de este año.

"Después de mucho tiempo, volver a sentir lo que significa estar dentro de una cancha tiene un valor enorme para mí. Fue un camino de mucho trabajo, paciencia y sacrificio, pero cada día valió la pena. Hoy vuelvo a disfrutar de lo que más amo, y hacerlo con esta camiseta es algo muy especial", escribió.

En sus palabras también decidió dedicarle un espacio a Boca, el equipo que lo respaldó y lo cuidó durante su recuperación: "Quiero agradecer de corazón a toda la gente del club, a mi familia, amigos y compañeros que estuvieron conmigo en cada momento, acompañándome y dándome fuerzas para seguir adelante".

"Orgulloso de este equipo, de este grupo y de todo lo que somos capaces de construir juntos. Vamos Boca, siempre", cerró el paraguayo, que obtuvo minutos en el segundo tiempo ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura, partido que se llevó el Xeneize 2-0.