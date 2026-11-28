El saludo de Chiqui Tapia y Juan Sebastián Verón tras la final de la Copa Libertadores Tras la caída de Estudiantes ante Palmeiras, Claudio Tapia entregó medallas junto a Gianni Infantino y Alejandro Domínguez. Por Agregar C5N en









Chiqui Tapia y Juan Sebastián Verón durante la premiación de la Copa Libertadores 2026

Luego de la final de la Copa Libertadores 2026 en la que Palmeiras venció a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, formó parte de la comitiva oficial de autoridades encargada de entregar las medallas a los subcampeones y campeones del certamen.

Durante la ceremonia sobre el césped, se produjo un breve saludo protocolar entre el titular de la AFA y el presidente del club platense, Juan Sebastián Verón.

La entrega de distinciones estuvo encabezada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, quienes compartieron la línea de autoridades junto a Claudio Tapia.

En el momento en que la delegación albirroja subió a recibir las preseas correspondientes al segundo puesto, Juan Sebastián Verón estrechó la mano de cada uno de los dirigentes presentes en el escenario, incluido el mandatario de la AFA, sin detener la marcha ni cruzar mayores palabras.

EL SALUDO DE VERÓN CON TAPIA E INFANTINO



El presidente de Estudiantes saludó al presidente de la AFA y al presidente de la FIFA durante la ceremonia de premiación.



CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/bJmuAQZnhB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 28, 2026 El saludo entre Juan Sebastián Verón y Chiqui Tapia en el marco de la premiación de la Copa Libertadores El cruce en el cierre de la definición continental se dio en medio de un fin de semana de intensa actividad institucional en Uruguay que reunió a las máximas figuras del fútbol mundial y sudamericano: