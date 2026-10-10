Brindis y promesa de boda: cómo fue el festejo de Mauro Icardi y la China Suárez tras el divorcio de Wanda Nara

Tras celebrar la noticia en las redes sociales, el futbolista salió a disfrutar de la noche porteña junto a su pareja y se conocieron todos los detalles de la exclusiva fiesta.

Muy enamorados: cómo fue la noche en que festejaron el divorcio de Icardi.

Mauro Icardi celebró su divorcio de Wanda Nara junto a Eugenia "La China" Suárez en un exclusivo boliche porteño. Sin embargo, un inesperado reencuentro con Emilia Attias y una misteriosa publicación que luego fue eliminada despertaron sospechas.

Garrafal error de la China Suárez: compartió una foto con una ex-Casi Ángeles y la borró al instante

La Justicia italiana finalmente disolvió el matrimonio del futbolista y la empresaria y, con un extenso descargo, Mauro no solo celebró la noticia sino que también advirtió que la mediática deberá hacerse cargo de los gastos administrativos del juicio.

La celebración no quedó reducida a un simple comunicado, sino que el exjugador del Galatasaray salió a festejar junto a Suárez en un exclusivo boliche de la noche porteña, donde protagonizaron un romántico brindis con algunos amigos. Como era de esperar, la pareja eligió Tequila, uno de sus lugares favoritos; cada uno de sus movimientos fue seguido de cerca y no tardaron en salir a la luz detalles del festejo.

La periodista Naiara Vecchio reveló a través de sus redes sociales que los enamorados llegaron al establecimiento cerca de las 3 de la madrugada. "Brindaron por poder casarse y se fueron a las 6", aseguró.

Según contó, el motivo del brindis estuvo relacionado con la posibilidad de que Icardi y Suárez finalmente puedan dar el siguiente paso en su relación y pasar por el Registro Civil.

China Suárez y Mauro Icardi en Tequila.

El reencuentro de China Suárez con Emilia Attias y un detalle que llamó la atención

La gran noche de Mauro Icardi también estuvo marcada por un inesperado reencuentro. En el mismo boliche se encontraba Emilia Attias, quien compartió elenco con la China Suárez durante dos temporadas de Casi Ángeles. Las actrices coincidieron y se sacaron una foto en la que se las pudo ver abrazadas y sonrientes.

La imagen fue publicada por una agencia de marketing de influencers, que acompañó la fotografía con una frase que apeló directamente a la nostalgia de los fanáticos de tira juvenil: "Lo admitimos, no superamos Casi Ángeles".

Minutos después, la China Suárez optó por postear la publicación en sus historias de Instagram y le sumó un detalle especial: la musicalizó con Que nos volvamos a ver, una de las canciones más recordadas de los Teen Angels, junto a un emoji de corazón.

Sin embargo, lo que parecía ser un gesto de cariño terminó por originar una serie de sospechas. Al poco tiempo de compartir la historia, la actriz eliminó la publicación sin dar explicaciones, una decisión que no pasó inadvertida por los usuarios.

Otro detalle que llamó la atención fue que, a diferencia de la pareja de Mauro Icardi, Emilia Attias no compartió la postal en sus propias historias de Instagram.

Debido a eso, lo que comenzó como un reencuentro entre dos figuras de Casi Ángeles terminó dando lugar a una serie de especulaciones en las redes sociales. Por el momento, ninguna de las protagonistas explicó el motivo por el que la China decidió borrar la imagen.