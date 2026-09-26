Wanda Nara reveló la impactante transformación que hizo para su primera película: "Aumenté 10 kilos"

La conductora sorprendió a sus seguidores al contar lo que tuvo que hacer para obtener su primer protagónico.

Wanda Nara debuta en el cine con ¿Querés ser mi hijo?, una película en la que comparte elenco con Agustín Bernasconi. En este sentido, a semanas de su llegada a la pantalla grande, la conductora reveló la importante transformación física que atravesó para asumir su primer papel protagónico.

La inesperada confesión surgió durante una ronda de preguntas y respuestas que abrió en sus historias de Instagram. Allí, uno de sus seguidores quiso saber qué había sido lo que más la impactó de participar en la película. Sin vueltas, Wanda sorprendió con su respuesta: "Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía. Me preparé mucho".

El cambio físico fue parte de la preparación para ponerse en la piel de su personaje. Si bien no dio detalles sobre el proceso que siguió para modificar su figura, dejó en claro que se trató de una decisión vinculada con el papel. Además, acompañó algunas de las respuestas a sus seguidores con imágenes tomadas durante las jornadas de filmación.

Más tarde, otro usuario quiso saber por qué había tenido que aumentar 10 kilos para interpretar a Lucía. Sin revelar detalles sobre el personaje ni adelantar nada sobre la trama, Wanda mantuvo el misterio: "Tenés que verla".

La película de Wanda Nara ya tiene fecha de estreno. La producción cinematográfica marca el debut actoral de la conductora en la pantalla grande: ya trascendieron las imágenes oficiales y adelantos del rodaje.

¿Querés ser mi hijo? se llama la película que protagoniza la empresaria junto a Agustín Bernasconi, y que llegará a las salas de cine el 22 de octubre. Dirigida por Hernan Guerschuny, relata la historia de Lucía (Wanda Nara), una mujer de 40 años que, tras descubrir la infidelidad de su pareja, vuelve a su departamento de soltera dispuesta a comenzar de cero.

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En esta etapa conoce a su vecino Javier, de 23 años, interpretado por Bernasconi. Lucía también tiene una meta laboral que quiere alcanzar. Para conseguir el trabajo de sus sueños, decide mentir durante una entrevista y asegura ser una mujer de familia y tener un hijo. Acá es cuando comienza lo más interesante: la protagonista le pide a Javier que se haga pasar por su hijo durante una entrevista laboral. A partir de esta simulación, surge un inesperado romance con 20 años de diferencia.

El elenco principal también cuenta con Jean Pierre Noher y Charo López, mientras que la dirección está a cargo de Guerschuny, realizador de Casi feliz y Una noche de amor. Wanda Nara fue la encargada de compartir el banner oficial y minutos más tarde publicó el adelanto, que en cuestión de segundos causó furor entre sus seguidores. "22 de octubre los espero en el cine", escribió emocionada.