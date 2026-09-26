IR A
IR A

Wanda Nara reveló la impactante transformación que hizo para su primera película: "Aumenté 10 kilos"

La conductora sorprendió a sus seguidores al contar lo que tuvo que hacer para obtener su primer protagónico.

Wanda Nara reveló qué tuvo que hacer para obtener el papel en su primer protagonico.

Wanda Nara reveló qué tuvo que hacer para obtener el papel en su primer protagonico.

Mauro Icardi y una celebración escandalosa.
Te puede interesar:

Mauro Icardi blanqueó su infidelidad a Wanda Nara con La China Suárez: "Aquella noche sigue intacta"

La inesperada confesión surgió durante una ronda de preguntas y respuestas que abrió en sus historias de Instagram. Allí, uno de sus seguidores quiso saber qué había sido lo que más la impactó de participar en la película. Sin vueltas, Wanda sorprendió con su respuesta: "Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía. Me preparé mucho".

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

El cambio físico fue parte de la preparación para ponerse en la piel de su personaje. Si bien no dio detalles sobre el proceso que siguió para modificar su figura, dejó en claro que se trató de una decisión vinculada con el papel. Además, acompañó algunas de las respuestas a sus seguidores con imágenes tomadas durante las jornadas de filmación.

Más tarde, otro usuario quiso saber por qué había tenido que aumentar 10 kilos para interpretar a Lucía. Sin revelar detalles sobre el personaje ni adelantar nada sobre la trama, Wanda mantuvo el misterio: "Tenés que verla".

Wanda le mostró a sus seguidores parte del rodaje.

Wanda le mostró a sus seguidores parte del rodaje.

La película de Wanda Nara ya tiene tráiler oficial: cuándo llegará a los cines

La película de Wanda Nara ya tiene fecha de estreno. La producción cinematográfica marca el debut actoral de la conductora en la pantalla grande: ya trascendieron las imágenes oficiales y adelantos del rodaje.

¿Querés ser mi hijo? se llama la película que protagoniza la empresaria junto a Agustín Bernasconi, y que llegará a las salas de cine el 22 de octubre. Dirigida por Hernan Guerschuny, relata la historia de Lucía (Wanda Nara), una mujer de 40 años que, tras descubrir la infidelidad de su pareja, vuelve a su departamento de soltera dispuesta a comenzar de cero.

View this post on Instagram

En esta etapa conoce a su vecino Javier, de 23 años, interpretado por Bernasconi. Lucía también tiene una meta laboral que quiere alcanzar. Para conseguir el trabajo de sus sueños, decide mentir durante una entrevista y asegura ser una mujer de familia y tener un hijo. Acá es cuando comienza lo más interesante: la protagonista le pide a Javier que se haga pasar por su hijo durante una entrevista laboral. A partir de esta simulación, surge un inesperado romance con 20 años de diferencia.

El elenco principal también cuenta con Jean Pierre Noher y Charo López, mientras que la dirección está a cargo de Guerschuny, realizador de Casi feliz y Una noche de amor. Wanda Nara fue la encargada de compartir el banner oficial y minutos más tarde publicó el adelanto, que en cuestión de segundos causó furor entre sus seguidores. "22 de octubre los espero en el cine", escribió emocionada.

Wanda Nara compartió el trailer y banner oficial de su primer protagonico.

Wanda Nara compartió el trailer y banner oficial de su primer protagonico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Salió a la luz la razón por la que la empresaria insultó a la periodista.

Se filtró el verdadero motivo detrás del enojo de Wanda Nara contra Karina Iavícoli

Queres ser mi hijo, la pelicula de Wanda Nara

La película de Wanda Nara ya tiene tráiler oficial y confirmó cuándo llegará a los cines

La China Suárez volvió a subir un video recreando exactamente la misma escena y con el mismo tema de Dua Lipa.

Video: la China Suárez apareció con otro auto y sin Mauro Icardi

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la difusión del video.

Un banquete de emojis: Wanda Nara reaccionó a la inhabilitación para manejar de Mauro Icardi

La empresaria insultó a una periodista al aire.

Polémica: Wanda Nara lanzó un insulto al aire contra una periodista sin saber que el micrófono estaba prendido

Tensión en el canal de aire por el cruce entre protagonistas de la señal.

Incendiaria pelea entre dos figuras de Telefe que generó impacto en las redes: "El problema no era yo"

últimas noticias

La marca de la manzana aún tiene varios lanzamientos pendientes en este 2026.

Filtración masiva en Apple: se revelaron los detalles del nuevo iPad mini, Apple TV 4K y HomePod mini 2

Hace 18 minutos
Luck Ra y una respuesta inesperada.

Luck Ra sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si le gustan los hombres: "Nunca se sabe..."

Hace 25 minutos
Esa muchachita que llena estadios, la bautizó un tal Indio Solari a Lali Espósito.

Lali Espósito llegó a River: las fotos antes del show con entradas agotadas

Hace 1 hora
Caro Trippar y un momento emocionante.

Caro Trippar se emocionó al revelar una esperanzadora noticia sobre su tratamiento contra el cáncer: "Está funcionando"

Hace 1 hora
Trasladaron de urgencia en un helicóptero a una agente de la PFA destinada en Casa Rosada.

Emergencia en Casa Rosada: trasladaron en helicóptero a una oficial que se descompensó

Hace 1 hora