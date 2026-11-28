Le consultó a la IA cómo robar una Hilux y terminó preso La Justicia procesó a seis hombres por integrar una organización delictiva que operaba desde septiembre de 2025 en barrios porteños. Tres de los sospechosos quedaron con prisión preventiva. Por Agregar C5N en









La banda se dedicaba al robo de camionetas 4x4 en la Ciudad de Buenos Aires.

Seis hombres fueron procesados por integrar una organización criminal dedicada al robo de camionetas Toyota 4x4 en la Ciudad de Buenos Aires, tras una investigación judicial que reveló que uno de los sospechosos le consultó a la inteligencia artificial de Meta cómo abrir y sustraer esos vehículos. La resolución judicial alcanzó a los miembros de la banda que operaba desde septiembre de 2025 en los barrios de Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Chacarita.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, encabezada por el fiscal José María Campagnoli, con intervención del auxiliar fiscal Facundo Vidal. A partir de la pesquisa, la jueza María Fabiana Galletti, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 37, dictó los procesamientos el 13 de noviembre pasado.

De los seis imputados, cinco quedaron procesados por el delito de asociación ilícita y tres también recibieron acusaciones por distintos hechos de hurto agravado. La magistrada dispuso la prisión preventiva para J.E.O., de 33 años; D.H.R., de 25; y L.O.A., de 43, mientras que los otros tres continuarán el proceso en libertad.

Uno de los acusados usó la inteligencia artificial de Meta para aprender a vulnerar las camionetas La pesquisa judicial determinó que uno de los integrantes de la organización utilizó la herramienta de inteligencia artificial de Meta como guía técnica para ejecutar los robos. En sus consultas a la plataforma, el sospechoso preguntó de manera explícita cómo abrir y cómo robar una camioneta Toyota Hilux. Las conversaciones y comunicaciones almacenadas también permitieron identificar a los demás integrantes de la organización.

Ese hallazgo digital permitió a los investigadores acreditar la planificación previa detrás de las sustracciones registradas en la vía pública porteña. Las preguntas formuladas a la IA demostraron el interés específico del grupo en vulnerar los sistemas de seguridad de este modelo de vehículo 4x4.