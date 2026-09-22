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Vero Lozano enfrentó al acosador de Evangelina Anderson: "Nunca más te acerques, nunca más escribas"

La conductora interrumpió el relato de la modelo en pleno programa para dirigirse al hombre señalado por hostigarla, mientras Anderson contó que prepara una denuncia y explicó el temor que le provoca la situación.

Vero Lozano instó al acosador de Evangelina Anderson a dejar de perseguirla. 

Vero Lozano instó al acosador de Evangelina Anderson a dejar de perseguirla. 

Captura de video

Vero Lozano lanzó una fuerte advertencia durante su programa Cortá por Lozano, luego de que Evangelina Anderson revelara que atraviesa una situación de acoso desde hace meses. La conductora aseguró que el hombre señalado está identificado y le pidió que no vuelva a acercarse a la panelista ni le envíe mensajes.

En ese mismo circuito callejero, en 2024, obtuvo sus primeros puntos en la Fórmula 1.
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"Esto lo voy a decir yo. Ya sabemos quién sos, no te acerques nunca más porque sino, mañana, muestro tu foto acá, Fernando", expresó Lozano durante el programa y reforzó su advertencia con una frase todavía más contundente: "Nunca más te acerques, nunca más escribas, ya perdiste el trabajo".

La intervención se produjo mientras Anderson relataba una situación que, según explicó, comenzó meses atrás y que actualmente derivó en gestiones para realizar una denuncia. La modelo contó que el hombre conoce aspectos de su rutina y que ese comportamiento comenzó a generarle preocupación por su seguridad.

Qué contó Evangelina Anderson sobre la situación de acoso que sufre hasta hoy

"Siento que el fanatismo, como nace de algo bueno, uno lo toma como algo positivo. El tema es cuando pasa de esa admiración a obsesión y creer que tiene derecho sobre la vida del famoso", explicó Anderson al diferenciar el vínculo habitual entre una figura pública y sus seguidores de aquellas conductas que generan miedo.

La panelista también reveló que atraviesa una situación similar a la de "La Reini" desde hace meses y que ya trabaja con su entorno para avanzar con la denuncia correspondiente. "Yo tuve una situación similar, en estos últimos meses, me pasó exactamente igual que a ella. Estamos justamente con el tema de la denuncia, la entiendo perfectamente a Sofía porque te asusta", contó.

Evangelina Anderson.

Evangelina Anderson.

Según Anderson, el hombre que la incomoda estaría identificado y tendría información sobre sus movimientos habituales. "Se cree que por una mirada o un autógrafo o un saludo, ya hay un vínculo", explicó la modelo, quien decidió compartir públicamente su experiencia para contar el impacto que tuvo sobre ella.

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