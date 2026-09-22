Vero Lozano enfrentó al acosador de Evangelina Anderson: "Nunca más te acerques, nunca más escribas" La conductora interrumpió el relato de la modelo en pleno programa para dirigirse al hombre señalado por hostigarla, mientras Anderson contó que prepara una denuncia y explicó el temor que le provoca la situación. Agregar C5N en









Vero Lozano instó al acosador de Evangelina Anderson a dejar de perseguirla. Captura de video

Vero Lozano lanzó una fuerte advertencia durante su programa Cortá por Lozano, luego de que Evangelina Anderson revelara que atraviesa una situación de acoso desde hace meses. La conductora aseguró que el hombre señalado está identificado y le pidió que no vuelva a acercarse a la panelista ni le envíe mensajes.

"Esto lo voy a decir yo. Ya sabemos quién sos, no te acerques nunca más porque sino, mañana, muestro tu foto acá, Fernando", expresó Lozano durante el programa y reforzó su advertencia con una frase todavía más contundente: "Nunca más te acerques, nunca más escribas, ya perdiste el trabajo".

La intervención se produjo mientras Anderson relataba una situación que, según explicó, comenzó meses atrás y que actualmente derivó en gestiones para realizar una denuncia. La modelo contó que el hombre conoce aspectos de su rutina y que ese comportamiento comenzó a generarle preocupación por su seguridad.

Los ovarios de Vero Lozano para amenazar al acosador de Evangelina Anderson Mama te amo #CortaPorLozano pic.twitter.com/btZ1crI5w8 — MF (@MundoFamososOk) September 22, 2026 Anderson vinculó su experiencia con el caso de Sofía "La Reini" Gonet, quien también habló públicamente sobre situaciones de acoso, y mencionó el episodio que involucró a Homero Pettinato. Para la modelo, ambos casos muestran cómo una admiración puede transformarse en una conducta invasiva.

Qué contó Evangelina Anderson sobre la situación de acoso que sufre hasta hoy "Siento que el fanatismo, como nace de algo bueno, uno lo toma como algo positivo. El tema es cuando pasa de esa admiración a obsesión y creer que tiene derecho sobre la vida del famoso", explicó Anderson al diferenciar el vínculo habitual entre una figura pública y sus seguidores de aquellas conductas que generan miedo.