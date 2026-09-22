Malvinas: el Gobierno presentó una protesta contra el Reino Unido antes del discurso de Javier Milei en la ONU

La Cancillería envió una nota formal por la extensión de licencias a petroleras para operar en el archipiélago y advirtió que viola las normativas. Fue en la previa de la presentación del Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá como uno de los ejes el reclamo por la soberanía argentina.

El Gobierno anunció la presentación de una nota formal de protesta ante la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la extensión de licencias a petroleras para operar en las Islas Malvinas. La medida fue resuelta en la previa del discurso que brindará el presidente Javier Milei este miércoles ante la Asamblea General de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), que tendrá como uno de los ejes el reclamo por la soberanía argentina.

En un comunicado, la Cancillería confirmó el envío de un documento para exponer su disconformidad: "Se presentó una nota formal de protesta ante la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en la que se expresa el enérgico rechazo del Gobierno argentino ante el reciente anuncio formulado por las autoridades ilegitimas de las Islas Malvinas respecto de la pretendida extensión de 'licencias' de producción de hidrocarburos offshore, así como de la pretendida aprobación para la adquisición de participaciones por parte de la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited en la 'licencia PL001'".

"La República Argentina reafirma categóricamente que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina resulta abiertamente contraria al derecho internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina", agregó en esta línea.

En tal sentido, la administración libertaria rememoró una normativa: "La Cancillería argentina recuerda que la realización de actividades unilaterales en el área sujeta a la disputa de soberanía vulnera flagrantemente la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras se encuentre pendiente la resolución pacifica de la controversia".

También alertó sobre una violación de otras regulaciones: "Del mismo modo, estas acciones menoscaban lo establecido por la Resolución 2065 (XX) y sucesivas resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización de la ONU. Toda actividad hidrocarburífera sobre la Plataforma Continental Argentina que no cuente con la expresa autorización de las autoridades competentes de la República Argentina constituye un acto ilícito tanto para el derecho internacional como para el derecho argentino -en particular las Leyes N° 26.659 y N° 26.915 y el Decreto N° 868/2026-".

En este marco, la Cancillería ratificó su postura: "La República Argentina no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna otra autoridad que no sea la propia para establecer las condiciones que hagan posible las actividades referidas a hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, tanto para el otorgamiento de concesiones, participaciones, compromisos de inversión, como para la extensión de pretendidas licencias".

En tanto, advirtió sobre posibles nuevas medidas: "El Gobierno argentino reitera que empleará todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales a su alcance para defender sus derechos soberanos y asegurar que quienes pretendan explotar de manera ilegal nuestros recursos naturales respondan ante la ley. Quienes intervengan directa o indirectamente en estas actividades ilegales quedan expuestos a las sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes".

"Finalmente, la República Argentina reitera su disposición permanente a entablar un diálogo constructivo y sustantivo con el Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales tendientes a poner fin a la anacrónica situación colonial y resolver la disputa sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, de conformidad con la Resolución 2065 (XX) y demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas", concluyó.

Reino Unido extendió por cinco años las licencias a petroleras en las Islas Malvinas

El Gobierno británico sumó un nuevo capítulo de tensión con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas al anunciar la extensión por 5 años de las licencias a las empresas petroleras que realizan explotaciones de hidrocarburos offshore en el archipiélago, con opción a extenderla dos años más.

La medida fue anunciada previo a la llegada del presidente Javier Milei a Nueva York, donde el miércoles ratificará ante la Organización de las Naciones Unidas la soberanía nacional del archipiélago. "Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas", argumentó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña.

El texto precisa además que la decisión cuenta con "el pleno respaldo" de Londres y agrega que el Departamento de Recursos Minerales trabaja actualmente con los dueños de las licencias en la elaboración de programas de trabajo ampliados para el período de extensión, con el objetivo de "obtener una mejor comprensión del potencial de desarrollo de hidrocarburos" en aguas de las Islas Malvinas, e incluye compromisos de perforación de pozos de evaluación adicionales.

Según Cheryl Roberts, "estos son nuestros recursos para desarrollar, y nos aseguraremos de que se desarrollen de manera responsable, conforme a las mejores prácticas globales en materia ambiental y de seguridad, con el fin de generar beneficios de largo plazo para las generaciones actuales y futuras de los habitantes" de las Malvinas.