Tras la renuncia de Evangelina Anderson a Cortá Por Lozano trascendió quién podría reemplazarla La modelo explicó que su salida se dio para priorizar cuestiones personales y nuevos proyectos, dejando sorprendida a la toda la audiencia de Telefe. Ahora, otra figura del canal podría ser la elegida para pasar a estar en las tardes. Agregar C5N en









Marcela Tauro aseguró que Telefe pretende que Eliana Guercio reemplace a Evangelina Anderson en Cortá por Lozano.

Hace unos días Telefe quedó conmocionado por la salida de Evangelina Anderson del programa de Verónica Lozano, pero las altas autoridades comenzaron a moverse para buscar su reemplazante. Y según trascendió sería otra figura del canal.

La modelo era una de las panelistas de Cortá por Lozano, pero recientemente confirmó su renuncia y para que no quede esa silla vacía, comenzaron las danzas de nombres para ocuparlo. Si bien en un principio trascendieron los de las exGran Hermano, Yanina Zilli o incluso la reciente ganadora de esta edición, Solange “Sol” Abraham, automáticamente la descartaron y fueron en busca de otra figura de renombre y peso para el puesto de panelista.

Y en esa línea, la periodista Marcela Tauro aseguró en Intrusos que aparece nada más ni nada menos que la propia Eliana Guercio, quien terminó recientemente su participación en El Debate de GH, y que recientemente había renunciado en A la Barbarossa, programa de Georgina Barbarossa que se emite por las mañanas. ¿Aceptará Eliana volver a la pantalla de las tres pelotas, pero esta vez por las tardes?

Por qué renunció Evangelina Anderson a Cortá por Lozano Después de algunos rumores, Evangelina Anderson finalmente confirmó su salida de Cortá Por Lozano (Telefe) y explicó los motivos por los cuales decidió abandonar el programa de Verónica Lozano.

“A fin de este mes me voy, termino mi participación en el programa de Vero por mis proyectos personales, que estoy muy entusiasmada y feliz”, aseguró y explicó después de MasterChef Celebrity había arreglado para estar en el programa solo por dos semanas, pero finalmente se terminó extendiendo por más tiempo hasta que terminó decidiendo ponerle un punto final a su participación.