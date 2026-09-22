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Horóscopo de hoy, miércoles 23 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 23 de septiembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Horóscopo de hoy martes 22 de septiembre.
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Horóscopo de hoy, martes 22 de septiembre

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Su pareja le hará tocar el cielo. Gasta como si tuviera «una mina» y no es así. Situaciones muy divertidas en su trabajo. Se va recuperando del cansancio reciente.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Los solteros estarán rebosantes de energía. Posibles pérdidas de bienes. Hoy le encomendarán un nuevo trabajo. Prevenga la formación de cálculos en las vías urinarias.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Se desencantará de la persona que le interesaba. Debe ahorrar todo lo posible, pronto necesitará dinero. Procure resolver sus problemas laborales. Pequeñas molestias en las extremidades inferiores.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Una pareja es cosa de dos, no lo olvide. Ciertos problemas de índole económico le preocuparán. Sea más humilde y pida ayuda a sus compañeros. Abandone esa actitud de indiferencia para con su salud.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Si vive en pareja, discusiones de tipo doméstico. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. Actúe con decisión y mejorarán sus relaciones laborales. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Las conductas apasionadas le traerán malos resultados. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. Día perfecto para programar nuevos trabajos. Manténgase erguido al caminar para no cargar la espalda.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien desea. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. Hoy cuenta con mucha energía.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Quiérase más y recupere la autoestima. Puede vivir con menos de lo que tiene. En el trabajo, no haga ningún caso a las malas lenguas. Lucir una figura mejor empieza a ser su objetivo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Su familia le hará llegar todo su cariño. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Tenga siempre presente su prestigio profesional, es su aval. Debería hacer más deporte, pero suavemente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Está confundido, siente una loca pasión poco realista. Reflexione sobre la oferta económica que le hicieron. No le van a afectar directamente los cambios laborales. El estrés puede ser la causa de sus problemas estomacales.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Propóngase que la vida en común no caiga en la rutina. Mantenga la calma, aunque sus gastos rocen el límite. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Debe hacer más ejercicio.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Puede que se vea inmerso en una aventura amorosa. Le conviene reducir al máximo los gastos. Su nuevo nombramiento dará beneficios a su empresa. Ponga a punto su cuerpo, por ejemplo, bailando.

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