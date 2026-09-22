22 de septiembre de 2026 Inicio
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Boca vs. Racing, por la Copa Argentina: se confirmó el día, la hora y el estadio

La organización del torneo oficializó cuándo y en qué escenario se disputará el partido, después de que la AFA ratificara el pase del Xeneize tras rechazar un reclamo de Vélez por supuesta alineación indebida.

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Boca y Racing jugarán los cuartos de final de la Copa Argentina.

Boca y Racing jugarán los cuartos de final de la Copa Argentina.

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La organización de la Copa Argentina confirmó que Boca y Racing se enfrentarán el domingo desde las 17 en el estadio de Rosario Central por los cuartos de final del torneo, después de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificara el pase del Xeneize tras rechazar un reclamo de Vélez por supuesta alineación indebida.

La AFA rechazó el reclamo de Vélez.
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La Copa Argentina expuso que el Xeneize enfrentará a la Academia el domingo a partir de las 17 en Santa Fe en busca del pase a las semifinales, donde el ganador enfrentará a Banfield después de que eliminara a Deportivo Riestra por penales. Además, Platense y Estudiantes se cruzarán el 1° de octubre desde las 21:15 en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello y definirán el rival de Atlético Tucumán, que derrotó también desde los doce pasos a Independiente Rivadavia.

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En tanto, la oficialización del partido se produjo después de que la AFA rechazara la queja de Vélez sobre el pase del Xeneize a la siguiente ronda, debido a que en aquel encuentro el conjunto de La Ribera incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, uno por encima del límite de cinco establecido por la normativa vigente para cada partido.

En un fallo, el Tribunal de Disciplina explicó que "la conducta configura una infracción reglamentaria relativa a la confección de la planilla, pero no configura la alineación indebida al no encontrarse acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero inelegible". Sin embargo, confirmó que Boca deberá pagar una multa equivalente a 1.000 entradas.

Por su parte, Boca sostuvo que la presencia del sexto extranjero no produjo una ventaja deportiva, ya que solamente cinco de los jugadores incluidos tuvieron participación efectiva en el encuentro, argumento con el que buscará evitar que el expediente termine modificando el resultado que le permitió avanzar de ronda.

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