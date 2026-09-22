Boca vs. Racing, por la Copa Argentina: se confirmó el día, la hora y el estadio La organización del torneo oficializó cuándo y en qué escenario se disputará el partido, después de que la AFA ratificara el pase del Xeneize tras rechazar un reclamo de Vélez por supuesta alineación indebida. Por Agregar C5N en









Boca y Racing jugarán los cuartos de final de la Copa Argentina. Redes sociales

La organización de la Copa Argentina confirmó que Boca y Racing se enfrentarán el domingo desde las 17 en el estadio de Rosario Central por los cuartos de final del torneo, después de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificara el pase del Xeneize tras rechazar un reclamo de Vélez por supuesta alineación indebida.

La Copa Argentina expuso que el Xeneize enfrentará a la Academia el domingo a partir de las 17 en Santa Fe en busca del pase a las semifinales, donde el ganador enfrentará a Banfield después de que eliminara a Deportivo Riestra por penales. Además, Platense y Estudiantes se cruzarán el 1° de octubre desde las 21:15 en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello y definirán el rival de Atlético Tucumán, que derrotó también desde los doce pasos a Independiente Rivadavia.

Por lo pronto, Boca venció a Vélez por penales en la instancia previa en el Mario Alberto Kempes, mientras que la Academia derrotó 1-0 a Belgrano de Córdoba en el Único del Parque La Pedrera. El último enfrentamiento entre el conjunto de La Ribera y el de Avellaneda se produjo el 23 de agosto, cuando empataron 1-1 en el Presidente Perón por la sexta fecha del Torneo Clausura 2026.

La Copa Argentina oficializó los últimos partidos por los cuartos de final. X (@Copa_Argentina) En tanto, la oficialización del partido se produjo después de que la AFA rechazara la queja de Vélez sobre el pase del Xeneize a la siguiente ronda, debido a que en aquel encuentro el conjunto de La Ribera incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, uno por encima del límite de cinco establecido por la normativa vigente para cada partido.

En un fallo, el Tribunal de Disciplina explicó que "la conducta configura una infracción reglamentaria relativa a la confección de la planilla, pero no configura la alineación indebida al no encontrarse acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero inelegible". Sin embargo, confirmó que Boca deberá pagar una multa equivalente a 1.000 entradas.