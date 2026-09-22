Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, Desempleo Plan 1, este miércoles 23 de septiembre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









Cronograma de pagos de este miércoles. C5N

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 23 de septiembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

ANSES: Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo El organismo previsional informó que este miércoles 23 de septiembre podrán cobrar los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo y tengan DNI terminados entre 2 y 3 de acuerdo con el cronograma establecido para este mes.

ANSES: Asignación por Embarazo Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyo DNI termine en 9 podrán cobrar sus haberes este miércoles 23 de septiembre. El calendario de septiembre comenzó el jueves 10 con los documentos finalizados en 0 y continúa durante las próximas jornadas con una terminación por día.

ANSES: Asignaciones de pago único Los titulares de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden percibir sus prestaciones hasta el 9 de octubre, sin distinción según la terminación del DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Las personas que reciben Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tienen una ventana de pago más extensa. Para septiembre, Anses estableció que pueden percibir estos montos todas las terminaciones de DNI hasta el 9 de octubre, por lo que también podrán acceder al pago durante esta jornada.