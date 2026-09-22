22 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, Desempleo Plan 1, este miércoles 23 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
Cronograma de pagos de este miércoles.

Cronograma de pagos de este miércoles.

C5N

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 23 de septiembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

Los jubilados de ANSES reciben en septiembre un aumento en sus haberes y un bono extraordinario de hasta $70.000.
Te puede interesar:

Qué monto total cobran los jubilados de ANSES con aumento y bono en septiembre

ANSES: Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

El organismo previsional informó que este miércoles 23 de septiembre podrán cobrar los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo y tengan DNI terminados entre 2 y 3 de acuerdo con el cronograma establecido para este mes.

ANSES: Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyo DNI termine en 9 podrán cobrar sus haberes este miércoles 23 de septiembre. El calendario de septiembre comenzó el jueves 10 con los documentos finalizados en 0 y continúa durante las próximas jornadas con una terminación por día.

ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden percibir sus prestaciones hasta el 9 de octubre, sin distinción según la terminación del DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las personas que reciben Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tienen una ventana de pago más extensa. Para septiembre, Anses estableció que pueden percibir estos montos todas las terminaciones de DNI hasta el 9 de octubre, por lo que también podrán acceder al pago durante esta jornada.

ANSES: Desempleo Plan 1

ANSES confirmó las fechas de cobro para trabajadores y trabajadoras que acceden a la Prestación por Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 2 y 3.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, Desempleo Plan 1, este martes 22 de septiembre

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 21 de septiembre

Conocé como quedarán las pensiones de ANSES en octubre tras el aumento.

Como quedan las pensiones de ANSES en octubre 2026 con el aumento

Conocé toda la información sobre la Asignación por Matrimonio que otorga ANSES.

Así podés acceder a la Asignación por Matrimonio de ANSES en 2026: ¿qué monto entrega?

La AUH tendrá una actualización en octubre y ya se conocen los nuevos valores que recibirán los beneficiarios. 

Confirmado: este es el aumento que tendrá AUH de ANSES en octubre 2026

Preocupación por el futuro de las jubilaciones. 

Más monotributistas y menos empleados: alerta por el futuro de las jubilaciones en Argentina

Rating Cero

Denisse González causó preocupación.
play

El calvario de Denisse González: reveló que recibe amenazas y expuso un estremecedor mensaje

Fueron la pareja más polémica entre 1999 y 2008. 

Fue una de las pareja más mediáticas de la farándula y ahora ella ni lo registra: "Perdón, no lo reconocí"

Vero Lozano instó al acosador de Evangelina Anderson a dejar de perseguirla. 

Vero Lozano enfrentó al acosador de Evangelina Anderson: "Nunca más te acerques, nunca más escribas"

Ailén Cova y Alexis Mac Allister.

Ailén Cova mostró uno de sus momentos más íntimos con Alexis Mac Allister: "A horas del.."

Homero Pettinato y Hernán Bloquero. Imagen optimizada por IA. 

Habló el hombre denunciado por Homero Pettinato: "Hubiera sido peor si llegaba a pegarle"

Mirtha Legrand permanece internada.

Ángel de Brito preocupó a todos por la salud de Mirtha Legrand: "Es un estado dificilísimo"

últimas noticias

play
Cristian Pity Álvarez afronta un juicio por homicidio.

Piden evaluar de urgencia a Pity Álvarez tras el choque en la estación de servicio: "No puede permanecer solo"

Hace 11 minutos
La casa en la que hallaron los cuerpos de la pareja en Pergamino.

Pergamino: encontraron muerta a una pareja e investigan si se trató de un femicidio seguido de suicidio

Hace 33 minutos
Chiqui Tapia volvió a sumar una copa al fútbol argentino.

AFA oficializó la Recopa de Campeones: cómo será el nuevo torneo y cuántos títulos se jugarán en 2027

Hace 41 minutos
play
Denisse González causó preocupación.

El calvario de Denisse González: reveló que recibe amenazas y expuso un estremecedor mensaje

Hace 44 minutos
Fueron la pareja más polémica entre 1999 y 2008. 

Fue una de las pareja más mediáticas de la farándula y ahora ella ni lo registra: "Perdón, no lo reconocí"

Hace 45 minutos