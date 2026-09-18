Se filtró el escandaloso motivo del enojo de Vero Lozano con Wanda Nara: nadie lo puede creer

La relación entre Vero Lozano y Wanda Nara sumó un capítulo revelador al salir a la luz la verdadera trama detrás del distanciamiento entre ambas conductoras. Durante la emisión del ciclo Sálvese quien pueda, los periodistas Nicolás Peralta y Yanina Latorre brindaron detalles inéditos sobre un episodio puntual que rompió el vínculo y desató la furia de la figura de las tardes de Telefe.

Según revelaron en el programa de espectáculos, el conflicto se originó cuando la empresaria mediática dejó plantada a la producción de la diva tras haber pactado una entrevista exclusiva en su clásico diván.

“Antes de la foto con Johnny Depp habían cerrado un diván con Vero, no le contestaba a los productores. Vero la llamó viernes, sábado y domingo y Wanda nunca le contestó” , relató Peralta sobre la falta de respuesta que obligó a reestructurar la rutina del envío a último momento.

Sin embargo, el verdadero detonante de la discordia se produjo instantes después en los mismos pasillos del canal. A pesar de haber ignorado los constantes llamados del equipo de trabajo y de la propia presentadora, Wanda se presentó sorpresivamente en las instalaciones con la única intención de tomarse una fotografía con el actor estadounidense Johnny Depp , quien se encontraba de visita en la señal.

La actitud de la mediática provocó una indignación inmediata en la conductora, quien no ocultó su fastidio ante la falta de compromiso profesional. “ Ahí Vero se calentó. Dice: ‘Esta no viene a mi diván, pero viene corriendo a sacarse la foto con Depp para Instagram’” , concluyó el periodista al describir la frase con la que la figura del canal sentenció su enojo definitivo tras la desplantada.

El motivo que generó el enojo de Vero Lozano con Wanda Nara

La disputa entre las dos figuras de la televisión sumó nuevos condimentos a partir del testimonio de Yanina Latorre en el ciclo Sálvese quien pueda. La panelista ratificó el malestar de la presentadora de las tardes tras la actitud evasiva de la empresaria en los pasillos de la señal y aseguró que la tirantez es recíproca: “Wanda está odiada con Vero, cuando sacó la foto con Depp, que la snobeó”, afirmó la angelita sobre la chispa que encendió la interna.

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El desplante caló profundo en el equipo de producción por la evidente falta de consideración profesional hacia el programa. La propia conductora remarcó la paradoja de que la mediática haya frenado sus actividades unicamente para un retrato personal mientras rechazaba la entrevista pautada: “Nunca me vino al piso y corta la grabación para ir Johnny para sacar la foto”, habría sido la categórica queja con la que la diva dejó expuesta la actitud de su colega.

No obstante, el historial de cortocircuitos entre ambas vendría sumando tensión desde mucho antes por temas de espacio en la pantalla chica. Latorre recordó un antecedente previo ligado al certamen repostero del canal, donde la mediática desplazó a la figura de las tardes en la promoción interna: “Además la había snobeado con el tema de Bake Off, que Wanda decía que se iba a quedar con todo. Tendría que ir Wanda a vender su programa con Vero”, concluyó sobre el cúmulo de desencuentros.