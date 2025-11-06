Nueva renuncia en MasterChef Celebrity: quién se va tras tres semanas de competencia Luego de lo que fue la salida de Pablo Lescano, otro integrante del programa culinario dijo basta y se despedirá de Telefe sin ser eliminado.







Otro participante de MasterChef Celebrity decidió renunciar. Redes sociales

El programa culinario MasterChef Celebrity sufrió una nueva renuncia luego de lo que fue la de Pablo Lescano en apenas días desde el inicio y ahora se trata de una de las estrellas del ciclo, por lo que hay mucha incertidumbre con el reemplazo que elegirá Telefe.

A través del programa televisivo LAM, el conductor Ángel De Brito reveló: "Renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Super celoso". Con estas palabras, hizo referencia a la participante Valentina Cervantes y su relación amorosa con el futbolista Enzo Fernández.

Luego, en diálogo con el programa televisivo Desayuno Americano, Cervantes expresó: "Estamos súper bien. Hablamos todos los días y hacemos videollamadas. Obvio que lo extraño todos los días, él también a mí y queremos estar los cuatro juntos". De esta manera, todavía no hizo público su deseo por volverse pero parece claro que le quedan pocos días en MasterChef Celebrity.

Embed - VALU CERVANTES RENUNCIA A MASTERCHEF #lam Hasta el momento, el programa culinario cuenta con la presencia del dos sustituto temporales, es decir Luck Ra por La Joaqui y Alejandro "Marley" Wiebe por Maximiliano López. Por otro lado, Guillermo "Walas" Cidade ocupó el lugar de Pablo Lescano y ahora Telefe tendrá que ir en búsqueda de un nuevo famoso para el lugar de Valen Cervantes.

