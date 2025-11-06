IR A
IR A

Nueva renuncia en MasterChef Celebrity: quién se va tras tres semanas de competencia

Luego de lo que fue la salida de Pablo Lescano, otro integrante del programa culinario dijo basta y se despedirá de Telefe sin ser eliminado.

Otro participante de MasterChef Celebrity decidió renunciar.

Otro participante de MasterChef Celebrity decidió renunciar.

Redes sociales
Un nuevo participante de MasterChef Celebrity será eliminado este miércoles.
Te puede interesar:

Nueva eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes podrían irse este miércoles

A través del programa televisivo LAM, el conductor Ángel De Brito reveló: "Renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Super celoso". Con estas palabras, hizo referencia a la participante Valentina Cervantes y su relación amorosa con el futbolista Enzo Fernández.

Luego, en diálogo con el programa televisivo Desayuno Americano, Cervantes expresó: "Estamos súper bien. Hablamos todos los días y hacemos videollamadas. Obvio que lo extraño todos los días, él también a mí y queremos estar los cuatro juntos". De esta manera, todavía no hizo público su deseo por volverse pero parece claro que le quedan pocos días en MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity
El participante quedó entre los peores platos junto a Luis Ventura, Alex Pelao y Andy Chango.

El participante quedó entre los peores platos junto a Luis Ventura, Alex Pelao y Andy Chango.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

masterchef celebrity: el divertido cruce entre emilia attias y luis ventura
play

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura

Luck Ra se emocionó en vivo.

MasterChef Celebrity: Luck Ra reveló un secreto sobre su infancia, rompió en llanto y emocionó al jurado

MasterChef Celebrity ﻿quedó expuesto tras filtrarse su eliminación.

Se filtró la nueva eliminación de MasterChef Celebrity: quién dejará el certamen

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.
play

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

Wanda Nara acorraló a Marley.
play

Polémica en Masterchef: Wanda Nara cruzó a Marley por entrevistar a Mauro Icardi

Racing empató 0-0 con Flamengo y quedó eliminado, pero ganó en el rating.

Ganó Racing: consiguió una sorpresiva marca de rating por Telefe

últimas noticias

Angelina Jolie visitó Ucrania.

Angelina Jolie visitó Ucrania de sorpresa en medio de la guerra con Rusia

Hace 5 minutos
El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

Hace 15 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre

Hace 18 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 7 de noviembre

Hace 19 minutos
El nuevo local gastronómico está ubicado en La Pampa y Virrey Vértiz.

McDonald's desembarca en el Barrio Chino de Belgrano con un local único y temático

Hace 19 minutos