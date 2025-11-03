IR A
Se filtró la nueva eliminación de MasterChef Celebrity: quién dejará el certamen

Si bien todavía faltan varios días para la gala, el programa de Telefe quedó expuesto al conocerse quién dejará de ser participante.

MasterChef Celebrity ﻿quedó expuesto tras filtrarse su eliminación.

Redes sociales
MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.
MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

Tal y como informó Telefe en su sitio web (mitelefe.com/horarios), la tercera gala de eliminación de MasterChef Celebrity será el miércoles 5 de noviembre a las 22:00 hs. Por eso, con varios días por delante, el canal quedó expuesto luego de darse a conocer quién dejará el certamen culinario en los próximos programas.

Quien se percató de esta situación fue el usuario @forofms en X, donde compartió una captura de la programación en vivo de América TV y se pudo observar que Luis Ventura regresó a Intrusos. Si bien no parece ser un gran indicio, lo cierto es que el ciclo culinario se graba en ese mismo horario, lo que daría a entender que el periodista y DT de 69 años será uno de los eliminados en el corto plazo.

Luis Ventura eliminación MasterChef Celebrity
Luis Ventura será eliminado de MasterChef Celebrity próximamente.

A la espera de la nueva gala de eliminación del miércoles 5 de noviembre, Luck Ra ya consiguió salvarse y le cuidó correctamente el lugar a La Joaqui, por lo que cumplió con su objetivo. Así, todavía se debe esperar para conocer cuál será el futuro de Marley en el certamen, ya que sería injusto que Maxi López quede afuera de esta manera.

MasterChef Celebrity 2025 participantes
MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.

