La emotiva carta de Gonzalito para despedir a Ernestina Pais: "Hasta siempre" El exintegrante de CQC rompió el silencio en su programa de radio y compartió un texto muy íntimo para homenajear a quien fue su compañera de conducción. Agregar C5N en









El conductor despidió de manera emotiva a su excompañera.

Gonzalo Rodríguez, conocido popularmente como Gonzalito, se tomó un momento en su programa radial Tardes Biestales para rendirle un sentido homenaje a quien fuera su colega en la conducción de Caiga Quien Caiga (CQC) entre 2009 y 2011. Ante la enorme repercusión y las constantes consultas de la prensa tras el fallecimiento de la animadora, el periodista prefirió canalizar su dolor de una forma íntima y redactó unas líneas dedicadas a quien catalogó como una verdadera "compañera de vida".

Durante la lectura al aire, el comunicador profundizó en cómo la triste noticia modificó su perspectiva sobre el pasado compartido en la televisión. "Hay noticias que uno cuenta, hay noticias que de golpe dejan de ser noticias, porque ya no hablan de alguien, hablan de tu vida. Hablan de los pasillos que compartiste, de las charlas, de las risas, de las discusiones, de esos días que en ese momento parecían comunes y que de golpe entendés que eran irrepetibles", analizó con notable nostalgia.

Al evocar la arrolladora personalidad de su amiga, el periodista la describió como una mujer eléctrica que revolucionaba cualquier ambiente con su sola presencia. "La vida cambia en un segundo hasta que un día deja de ser una frase y pasa y duele y te llena de angustia", reflexionó respecto al golpe de la pérdida, para luego añadir sobre el legado de la conductora: "Entonces entendés que hay personas que no dejan silencio cuando se van, dejan movimiento y más ella, con ese vocerrón (sic), ¿no?".

Hacia el final de su descargo, Gonzalito aprovechó el espacio para cuestionar severamente las opiniones malintencionadas que circularon en los medios y las redes sociales sobre la intimidad de la artista. "Juzgamos decisiones, juzgamos silencios, juzgamos maneras de vivir, como si alguna vez pudiéramos conocer las batallas que peleamos cuando estamos puertas adentro de casa, ¿no?", sentenció con firmeza antes de expresar su gratitud eterna hacia Ernestina Pais por su autenticidad y cerrar con un definitivo "Hasta siempre".

Qué arrojó la autopsia de Ernestina Pais En medio del profundo dolor que envuelve al mundo del espectáculo por el fallecimiento de Ernestina Pais, a los 54 años, salieron a la luz los primeros resultados del informe médico legal. El estudio preliminar forense determinó que la reconocida conductora y periodista de televisión perdió la vida como consecuencia directa de un traumatismo encefalocraneano grave.

Ernestina Pais falleció en su auto arrollada por un tren. Los peritos médicos constataron que la lesión severa en la zona craneal fue provocada por la violencia del impacto vehicular. El traumatismo fatal se produjo de forma inmediata en el momento en que el automóvil particular que manejaba la artista fue embestido por una de las formaciones ferroviarias pertenecientes al Tren de la Costa. La magnitud de la colisión no le dio margen de reacción a los servicios de emergencias que arribaron rápidamente al lugar del hecho para intentar asistirla. Tras confirmarse las causas principales del deceso en esta primera instancia, las autoridades judiciales y los investigadores abocados al caso aguardan los resultados del informe definitivo de la morgue. Este peritaje final aportará precisiones técnicas complementarias y análisis específicos para esclarecer por completo el escenario del trágico siniestro vial. Se esperan los peritajes mecánicos sobre las vías terminen de reconstruir la mecánica exacta del siniestro en los próximos días.