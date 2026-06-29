El emotivo recuerdo del exmarido de Ernestina Pais que motivó la reacción de su hijo Benicio Después del último adiós, el fotógrafo Alejandro Guyot decidió retratar una imagen familiar: “Ernestina y Benicio”. Por Agregar C5N en









Alejandro Guyot y Benicio.

La muerte de Ernestina Pais conmovió a todo el mundo del periodismo en argentina y tras el último adiós, su exmarido decidió rendirle un homenaje con un emotivo recuerdo en redes sociales.

Alejandro Guyot, padre de su único hijo, posteó una foto retro de la periodista junto Benicio cuando éste era un bebé, apenas dando sus primeros pasos. “Ernestina y Benicio”, escribió sin más descripción.

Si bien varios famosos decidieron reaccionar a la publicación una en particular fue la que se llevó todas las miradas: la del joven de 22 años. Benicio comentó un simple “Ma” junto a un emoji de corazón rojo y luego compartió la imagen en sus historias de la red social.

Pais y Guyot estuvieron en pareja durante casi una década. Fruto de ese vínculo nació, en 2004, su único hijo, Benicio, pese a la separación, siempre mantuvieron una buena relación y él fue un sostén tanto para Ernestina como para Benicio, en los momentos más difíciles de la familia.

La historia de Ernestina Pais y Alejandro Guyot: el vínculo que sobrevivió a la separación La sorpresiva muerte de la Ernestina Pais, puso sobre la mesa las distintas etapas de su vida: desde sus primeras entrevistas, su larga trayectoria como conductora y su etapa como actriz en la obra de José María Muscari. Entre ellos, la historia de amor que tuvo con el fotógrafo argentino, Alejandro Guyot y que años más tarde se convirtió en el padre de su único hijo.