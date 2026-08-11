Liberaron a la niñera argentina que había sido detenida por el ICE en el Mundial 2026 Iliana Lick había sido arrestada el 11 de julio en el aeropuerto de Philadelphia. Su novio anunció que la mujer de 30 años “ya no está detrás de los muros de un centro de detención”, aunque aclaró que el "proceso continúa". Por Agregar C5N en









Iliana Lick fue liberada luego de pagar la fianza de 10 mil dólares.

La niñera argentina que había sido detenida por el ICE hace un mes en Estados Unidos, durante la disputa del Mundial 2026, fue liberada en las últimas horas luego que su novio pudiera pagar la fianza de 10 mil dólares.

Iliana Lick estaba privada de su libertad en New México, tras ser arrestada por autoridades de inmigración en el aeropuerto de Filadelfia, cuando se dirigía a ver un partido de la Selección argentina, pudo pasar la noche fuera del centro de detención.

La noticia la confirmó su novio, Steven Melchiorre, a través de una cuenta de GoFundMe, la plataforma que utilizaron para recaudar fondos para cubrir los gastos judiciales del caso y que llegó a reunir unos 18.000 dólares. “Después de casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas, procedimientos legales y varios traslados entre diferentes estados, este es un momento que hemos estado rezando y esperando”, explicó y detalló que la argentina de 30 años se alojó en un hotel de El Paso, Texas.

Ahora se espera que durante el transcurso de este martes regrese a Filadelfia donde vive y trabaja desde hace 3 años. “Aunque aún queda un paso más para que finalmente esté en casa, hoy tuvimos una enorme victoria. Por primera vez en semanas, Iliana ya no está detrás de los muros de un centro de detención”, sostuvo, pero también aclaró que el proceso continúa.

En la misma plataforma, el hombre de 35 años escribió que se siente “increíblemente agradecido de compartir que Iliana fue liberada oficialmente de la detención del ICE”. “Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado”, agregó.

El duro relato del novio de Iliana Lick sobre cómo fue el arresto Steven Melchiorre, novio de Iliana Lick, relató ante la prensa el mal momento que pasó la joven durante el arresto que fue de manera inesperada y absolutamente traumática. Minutos después de dejarla en la terminal aérea, Iliana lo llamó y entre lágrimas le comunicó que había sido detenida por agentes federales. “Era Iliana llorando por teléfono y diciendo: ‘El ICE me arrestó, estoy en el centro de detención de Filadelfia’. Fue un golpe durísimo, quedé totalmente devastado”, expresó en diálogo con CBS News. “Ella nunca faltó a una audiencia ni dejó de pagar sus impuestos”, aseguró Steven. Actualmente Iliana Lick se encuentra alojada en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, una institución de seguridad de Nuevo México, esperando una resolución judicial.