11 de agosto de 2026 Inicio
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Milagro en Colombia: rescataron a una mujer con vida tras 30 horas atrapada entre los escombros

Se trata de una médica que fue rescatada con vida por los bomberos y los médicos de primeros auxilios, luego de quedar atrapaba por el colapso producido por el fuerte terremoto que afectó el país. La conmovedora celebración de los rescatistas.

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Rescataron con vida a la médica Diana Troncoso tras 30 horas de dramático operativo.

Rescataron con vida a la médica Diana Troncoso tras 30 horas de dramático operativo.

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El terremoto en Colombia sigue sumando víctimas fatales y desaparecidos, pero entre los escombros lograron rescatar a una mujer que pasó 30 hortas en medio de las ruinas.

Volván Puracé al sureste de Colombia. Foto de archivo.
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La sobreviviente es una médica, identificada como Diana Marcela Troncoso Escobar, quien fue rescatada por los bombros y los médicos de primeros auxiliarios entre lo que era un edificio en la localidad de Cali.

Las imágenes sorprendieron por la tarea que hicieron los rescatistas en el lugar, ya que la joven de 32 años se mantuvo consciente, recibió hidratación y logró ser extraída del fondo del lugar tras pedir ayuda.

La vícitma quedó prácticamnte sepultada en el edificio Torres del Limonar como consecuencia del devastador sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia la mañana del 10 de agosto. Oficialmente hay 181 muertos y 195 desaparecidos.

Por parte de Argentina, el canciller Pablo Quirno anunció que el Gobierno se contactó con autoridades del país siniestrado y remarcó que hasta el momento no se registraron víctimas argentinas.

Cómo fue el sismo en Colombia

El sismo en Colombia se registró este lunes a las 7:34, hora local, con epicentro en las cercanías de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. La magnitud alcanzó 7,4 y el movimiento se percibió en amplias zonas de Colombia, además de Ecuador y Panamá. Hubo 61 edificios que colapsaron y numerosos inmuebles registraron distintos niveles de daños. Mientras, continúan las tareas de asistencia y rescate, los equipos de emergencia trabajan para localizar a personas que podrían permanecer atrapadas o cuyo paradero todavía no pudo ser establecido.

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