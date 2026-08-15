Recibió el alta la mujer que fue mamá a los 62 años: "Va a tener todo mi amor"

Mabel Frías cumplió su sueño tras años de búsqueda, un tratamiento de reproducción asistida y un embarazo sin complicaciones. David nació en el Hospital San Felipe de San Nicolás.

Después de años de espera y tras un tratamiento de reproducción asistida, Mabel Frías, de 62 años, recibió el alta junto a David, su hijo recién nacido, en el Hospital San Felipe de San Nicolás. La mujer cumplió su deseo de ser mamá luego de atravesar un embarazo sin complicaciones y se convirtió en la madre más longeva del país .

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El deseo de tener un hijo tomó fuerza para Mabel después de la menopausia, aunque reconoció que mantuvo la esperanza de concretarlo. "Más de siete años que empecé en la búsqueda, pero no a hacer tratamientos, sino a desearlo", explicó al medio El Informante sobre el proceso que finalmente la llevó a consultar con un especialista.

La fe ocupó un lugar central durante ese período y fue una de las herramientas a las que recurrió para sostener su expectativa. "Llegué a arrodillarme de noche y orar. Pidiéndole a Dios que quería un hijo y no me di por vencida ni aún vencida", relató.

Cuando cumplió 62 años, Mabel decidió avanzar con una consulta médica y viajó a Rosario para entrevistarse con el doctor Matías Colavianchi. Según contó, el profesional no consideró su edad un impedimento y le indicó una serie de estudios antes de comenzar el tratamiento de fertilización.

Como ya no tenía ovulación, el procedimiento elegido fue la ovodonación, una alternativa de reproducción asistida que permitió preparar su organismo para recibir un embrión. "Como yo ya no tenía ovulación, era buscar ovodonación, así que ese era el método más seguro", explicó sobre la estrategia utilizada.

El tratamiento incluyó medicación para preparar el útero y, según el relato de Mabel, su organismo respondió favorablemente al procedimiento. "Se acomodó el útero, llegó una medida para anidar un embrión y todo se empezó a funcionar normal", contó sobre el momento en que el embarazo comenzó a avanzar.

La gestación también transcurrió con normalidad y Mabel aseguró que pudo mantener su rutina laboral prácticamente hasta el nacimiento de David. "Divino, todo perfecto, siempre trabajé, hasta ayer a la tarde", señaló, mientras contó que se dedica a realizar masajes y que continuó atendiendo a sus clientes durante el embarazo.

Incluso, durante buena parte de la gestación, quienes la rodeaban no advirtieron que esperaba un bebé. "Yo tenía mi pancita, pero quedaba como una persona que estaba con un par de kilos de más. O sea, era todo bebé", relató entre risas sobre cómo vivió ese período antes de comunicar la noticia.

David nació mediante una cesárea con un peso de 2,750 kilos y permaneció junto a su madre bajo atención médica. Mabel destacó especialmente la atención recibida en el Hospital San Felipe, institución que eligió por la presencia de neonatología y donde, según explicó, siempre se atendió.

Durante la entrevista, la mujer también habló sobre la crianza que imagina para su hijo y aseguró que buscará transmitirle valores y acompañarlo durante su crecimiento. "Primero con mucho, mucho amor y tratando de darle buena enseñanza y educándolo", expresó, aunque admitió que todavía le resulta difícil imaginar cómo será David.

Los récords Guinness de maternidades a edades avanzadas

La maternidad de Mabel generó repercusión por la edad en la que logró concretar su deseo, aunque existen antecedentes de mujeres que tuvieron hijos después de los 60 años. En Italia, Rosanna Della Corte dio a luz en 1994 a los 62 años, mientras que Patricia Rashbrook tuvo un hijo a esa misma edad en Reino Unido.

El récord reconocido por Guinness World Records corresponde a María del Carmen Bousada Lara, quien en diciembre de 2006 dio a luz a gemelos en España. La mujer tenía entonces 66 años y 358 días, una edad superior a la de Mabel al momento del nacimiento de David.

Otro antecedente ocurrió en Brasil, donde Antonia Leticia Asti fue madre de gemelos a los 61 años en 2012, después de recurrir a técnicas de reproducción asistida. Estos casos muestran que existen antecedentes internacionales de maternidades a edades avanzadas, aunque el de Mabel conserva su carácter excepcional.

Tras convertirse en madre, Mabel aprovechó la entrevista para transmitir un mensaje a otras mujeres que atraviesan dudas o sienten que la edad representa un límite. "No hay barreras, les digo a todas", afirmó, antes de insistir con una frase que resumió su propia experiencia: "Se puede, se puede".