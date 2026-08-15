IR A
IR A

Thiago Medina reapareció tras la denuncia por abuso sexual: "Todo se va a aclarar, es cuestión de tiempo"

El ex Gran Hermano volvió a mostrarse en redes sociales con un mensaje de fe, mientras avanza la investigación judicial por la acusación realizada por su prima.

Thiago Medina es investigado tras una denuncia en su contra por presunto abuso sexual. 

Thiago Medina es investigado tras una denuncia en su contra por presunto abuso sexual. 

Instagram: /thi4go_km
Romina Calvo sufrió 40 puñaladas por parte de su pareja. 
Te puede interesar:

Femicidio en Villa Devoto: la autopsia reveló que Romina Calvo recibió 40 puñaladas

El ex Gran Hermano apareció frente al espejo y acompañó la fotografía con una frase vinculada a sus creencias religiosas, en la primera manifestación pública que realiza desde que trascendió la denuncia. "El tiempo de Dios es perfecto. Todo se va a aclarar, es solo cuestión de tiempo", escribió.

El padre de Aimé y Laia también acompañó la publicación con la canción Gratitud de Yeniell, con un mensaje que reforzó el sentido religioso de su posteo. Entre los fragmentos que eligió se escucha: "Que en el hombre no se confía, solo se confía en Dios. Le envío un abrazo a todo aquel que no creyó".

La denuncia corresponde a hechos que, según el expediente, habrían ocurrido cuando Medina tenía 17 años y Ledesma, actualmente de 19, tenía 13. La joven hizo público su relato en las últimas semanas y cuenta con el patrocinio del abogado Rodolfo "Fito" Baqué.

Medina quedó formalmente imputado por abuso sexual con acceso carnal y la Justicia dispuso pericias psicológicas para el mediático y la denunciante. El mensaje publicado en redes sociales se conoció mientras el expediente continúa su curso, con evaluaciones que buscan aportar nuevos elementos para determinar las circunstancias de los hechos denunciados.

Cuándo serán las pericias a Thiago Medina y su prima

Las pericias psicológicas a Thiago Medina y Lara Agustina Ledesma constituyen una de las próximas medidas relevantes dentro de la investigación y ya fueron notificadas a las partes. El abogado de la denunciante confirmó que los peritos de lista fueron designados y definió esta instancia como "crucial" para incorporar elementos de prueba al expediente judicial.

Según explicó Baqué, la primera evaluación estará destinada a Ledesma, quien deberá presentarse ante los profesionales para analizar el impacto del hecho denunciado, su estado emocional y distintos aspectos relacionados con su testimonio. La joven denunció públicamente situaciones que, según su relato, ocurrieron durante su adolescencia.

La denunciante explicó que decidió guardar silencio durante varios años porque tenía miedo de las consecuencias.

La denunciante explicó que decidió guardar silencio durante varios años porque tenía miedo de las consecuencias.

Una semana después será el turno de Medina, de acuerdo con el cronograma informado por el abogado. En su caso, los profesionales deberán evaluar sus rasgos de personalidad y elaborar un perfil psicológico, dentro de una etapa de la investigación que todavía no concluyó y que podría aportar nuevos elementos al expediente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El empresario Luis Cavanagh contó su versión sobre los hechos vividos con Romina Gaetani.

Luis Cavanagh se defendió de la denuncia de Romina Gaetani: "Jamás golpeé a una mujer"

 La autopsia y pericias forenses determinaron  que la chica no se suicidó. 

"Con esta ya son 13 las que maté": investigan si un adolescente mató a su compañera de colegio en Corrientes

La hija de 8 años vio el crimen y le pidió ayuda a su hermano para que llamara al 911. 
play

Femicidio en Devoto: una nena de 8 años vio por cámaras cómo su papá mataba a su mamá

La Justicia citó a 14 testigos para que den testimonio de lo ocurrido en la madrugada del escándalo entre Moyano y su pareja. 

Citaron a 14 testigos por el caso Facundo Moyano: ya declararon dos empleados de seguridad y un vecino

El femicidio sacudió la tranquilidad del barrio de Villa Devoto.
play

"No la aguanto más": la carta del femicida de Villa Devoto

Marina Rosalía Segovia tenia 46 años y era ccreadora de contenido.

Femicidio en Corrientes: mató a su pareja y luego se ahorcó con un cable

últimas noticias

play
Vélez definió de manera contundente quien es la figura del ciclo de música tropical.

Nazarena Vélez opinó de la interna de Pasión de Sábado y Marixa Balli: "Es una..."

Hace 10 minutos
Platense recibe a Boca en el estadio Ciudad de Vicente López. 

Boca empata 0 a 0 con Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura

Hace 19 minutos
La cumbre del PJ reconfigura el mapa político de cara al 2027.

La derrota en el Congreso, las PASO y la cumbre del PJ: el horizonte complejo del Gobierno

Hace 22 minutos
Conocé este truco que va a renovar tu jardín de cara a la primavera.

Así es el truco de cartón y abono que deja perfecto tu jardín para la primavera

Hace 41 minutos
Conocé cómo es la cocina del campeón del mundo y su pareja.

Diseño industrial destacado: así es la cocina de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

Hace 42 minutos