Thiago Medina reapareció tras la denuncia por abuso sexual: "Todo se va a aclarar, es cuestión de tiempo"

El ex Gran Hermano volvió a mostrarse en redes sociales con un mensaje de fe, mientras avanza la investigación judicial por la acusación realizada por su prima.

Thiago Medina es investigado tras una denuncia en su contra por presunto abuso sexual.

Luego de varios días sin realizar publicaciones, Thiago Medina volvió a mostrarse en Instagram con una selfie y un mensaje sobre la causa por presunto abuso sexual denunciada por su prima Lara Agustina Ledesma , mientras la investigación judicial continúa y todavía quedan medidas de prueba pendientes.

El ex Gran Hermano apareció frente al espejo y acompañó la fotografía con una frase vinculada a sus creencias religiosas, en la primera manifestación pública que realiza desde que trascendió la denuncia. "El tiempo de Dios es perfecto. Todo se va a aclarar, es solo cuestión de tiempo", escribió.

El padre de Aimé y Laia también acompañó la publicación con la canción Gratitud de Yeniell, con un mensaje que reforzó el sentido religioso de su posteo. Entre los fragmentos que eligió se escucha: "Que en el hombre no se confía, solo se confía en Dios. Le envío un abrazo a todo aquel que no creyó".

La denuncia corresponde a hechos que, según el expediente, habrían ocurrido cuando Medina tenía 17 años y Ledesma, actualmente de 19, tenía 13. La joven hizo público su relato en las últimas semanas y cuenta con el patrocinio del abogado Rodolfo "Fito" Baqué.

Medina quedó formalmente imputado por abuso sexual con acceso carnal y la Justicia dispuso pericias psicológicas para el mediático y la denunciante. El mensaje publicado en redes sociales se conoció mientras el expediente continúa su curso, con evaluaciones que buscan aportar nuevos elementos para determinar las circunstancias de los hechos denunciados.

Instagram: /thi4go_km

Cuándo serán las pericias a Thiago Medina y su prima

Las pericias psicológicas a Thiago Medina y Lara Agustina Ledesma constituyen una de las próximas medidas relevantes dentro de la investigación y ya fueron notificadas a las partes. El abogado de la denunciante confirmó que los peritos de lista fueron designados y definió esta instancia como "crucial" para incorporar elementos de prueba al expediente judicial.

Según explicó Baqué, la primera evaluación estará destinada a Ledesma, quien deberá presentarse ante los profesionales para analizar el impacto del hecho denunciado, su estado emocional y distintos aspectos relacionados con su testimonio. La joven denunció públicamente situaciones que, según su relato, ocurrieron durante su adolescencia.

La denunciante explicó que decidió guardar silencio durante varios años porque tenía miedo de las consecuencias. Redes sociales

Una semana después será el turno de Medina, de acuerdo con el cronograma informado por el abogado. En su caso, los profesionales deberán evaluar sus rasgos de personalidad y elaborar un perfil psicológico, dentro de una etapa de la investigación que todavía no concluyó y que podría aportar nuevos elementos al expediente.