Revelaron la dolorosa frase de la mamá de Ernestina Pais en el velatorio de su hija: "Necesitan..." Un reconocido actor contó el emotivo pedido de la madre de la conductora, mientras la justicia avanza con nuevas pericias sobre el caso. Agregar C5N en









Siguen las repercusiones tras la muerte de Ernestina Pais.

La despedida de Ernestina Pais estuvo atravesada por el dolor, los recuerdos y las palabras de quienes compartieron con ella sus últimos años de vida profesional y personal. En medio del velatorio, realizado tras su muerte en el trágico accidente ocurrido en San Isidro, una frase de su mamá Milka Truol quedó grabada entre quienes acompañaron a la familia. Fue el actor Diego Ramos quien decidió contar el momento y revelar el comentario que expuso la dimensión de la pérdida para el entorno artístico: “¿Y a quién van a poner? Ella tenía una energía muy fuerte. Necesitan a alguien acorde”.

El testimonio de Ramos, brindado durante una comunicación con un programa de espectáculos en televisión, reflejó una escena de enorme sensibilidad. Según explicó el actor, la madre de Ernestina no solo hablaba desde el dolor de perder a su hija, sino también desde la conciencia del lugar único que ocupaba dentro del ambiente artístico. La frase puso en primer plano una característica que muchos compañeros destacaron tras conocerse la noticia: la capacidad de Pais para llenar espacios con su personalidad, su carisma y una presencia que trascendía cualquier escenario.

Ramos, compañero de elenco de Ernestina en la obra El divorcio del año, también recordó, en La mañana con Moria, cómo vivieron los integrantes del equipo las horas previas a la tragedia. El actor contó que la preocupación comenzó cuando ella no llegó al teatro en el horario habitual, algo que llamó la atención porque era reconocida por ser una persona muy puntual y comprometida con su trabajo. “Ella era muy puntual”, explicó Ramos al reconstruir esos momentos de incertidumbre antes de conocer la noticia del accidente.

Además, Ramos eligió destacar la imagen de Ernestina que vio durante sus últimos días: una mujer activa, presente y conectada con sus compañeros. “La veía feliz mirando a sus compañeros. Muy presente, de verdad estaba feliz y plena”, relató. Sus palabras se sumaron a una serie de testimonios que describieron a Pais como una figura querida dentro de la televisión, el teatro y el periodismo argentino, dejando una huella difícil de reemplazar.

Diego Ramos compartió la fuerte frase de la mamá de Ernestina Pais en el velatorio. El dato clave que puede arrojar el celular de Ernestina Pais Mientras los testimonios de sus seres queridos y compañeros reconstruyen quién fue Ernestina Pais para quienes la conocieron, la Justicia continúa investigando las circunstancias del accidente que terminó con su vida. Uno de los elementos considerados centrales en la causa es el análisis del celular que fue encontrado dentro del vehículo que conducía la conductora al momento del impacto con una formación del Tren de la Costa.

El objetivo del peritaje sobre el dispositivo es determinar si existió algún tipo de actividad en el teléfono durante los minutos previos al choque. La investigación busca establecer si Ernestina pudo haber estado utilizando el aparato mientras circulaba o si el contenido del equipo puede aportar información sobre sus últimos movimientos antes del accidente ocurrido en un paso a nivel de San Isidro. El caso también incorporó otros elementos, como el análisis de las cámaras de seguridad, la revisión del vehículo y los estudios médicos realizados después del fallecimiento. La autopsia preliminar confirmó que la muerte fue consecuencia de las graves lesiones provocadas por el impacto, mientras continúan pendientes estudios complementarios que podrían aportar más datos.