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Una famosa actriz argentina "agarró de los pelos" a una mujer por celos: encaró a su pareja en un boliche

Un testimonio reveló un tenso episodio durante una salida nocturna. La protagonista también emocionó con un homenaje familiar.

La actriz habría protagonizado un fuerte cruce con una joven.

La actriz habría protagonizado un fuerte cruce con una joven.

Imagen creada con inteligencia artificial

La China Suárez volvió a llamar la atención en el plano mediático luego de que trascendiera un supuesto episodio de celos durante una salida nocturna junto a Mauro Icardi. Según dieron a conocer en el programa LAM, la actriz habría protagonizado un fuerte cruce con una joven que se acercó al futbolista en un reconocido boliche de Costanera Norte.

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De acuerdo con la información que difundieron, el episodio ocurrió en el sector VIP del establecimiento, donde una mujer rubia de aproximadamente 20 años se acercó a conversar con el delantero. La situación habría generado una inmediata reacción de la actriz. La encargada de contar los detalles fue Carolina Molinari, quien aseguró haber recibido el relato de una testigo presencial. "El jueves fueron a Tequila, al VIP y se le acerca a Mauro una rubia, de unos veinte años. Mauro le charló", explicó la panelista en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

Según la versión expuesta en televisión, la tensión escaló rápidamente. "Para qué, la China la agarró de los pelos y la corrió para atrás", sostuvo Molinari sobre la reacción que habría tenido la actriz en medio del intercambio. La panelista también indicó que, en un primer momento, la seguridad del lugar evaluó retirar a la joven del sector exclusivo. Sin embargo, finalmente la medida no se concretó debido a que se trataba de una habitué del boliche.

Además, la integrante de LAM aclaró que la mujer involucrada no habría buscado provocar la situación. "Mi fuente me dijo: 'La chica no fue buscona, lo que pasó es que él le dio cabida'", afirmó.

La mediática mostró una foto impactante de una quemadura que sufrió en el rodaje.

La mediática mostró una foto impactante de una quemadura que sufrió en el rodaje.

El emotivo recuerdo de la China Suárez por el Día del Padre

En el marco del Día del Padre, la actriz compartió en sus redes sociales un video de su infancia que formó parte de una antigua publicidad. En las imágenes, una pequeña Eugenia Suárez respondía qué regalo le haría a su papá y sorprendía con una frase que años después tomó un significado especial.

"Yo le voy a regalar el corazón", decía la actriz cuando era niña. Al publicar el material, acompañó las imágenes con un mensaje donde no faltó la emoción: "Yo le voy a regalar el corazón. Y así fue. Feliz día".

La publicación recordó a Guillermo Suárez, fallecido en 2012 luego de atravesar un delicado cuadro de salud. Desde entonces, la actriz suele homenajearlo en fechas especiales y en distintas entrevistas. En una charla con el ciclo La Pasión, también recordó la estrecha relación que mantenía con su padre y expresó: "Mi papá tenía como una fascinación conmigo. Yo era como su pequeño monstruito, su creación. Era su debilidad".

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