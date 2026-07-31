Mauro Icardi descargó su furia en redes: "Me opongo a que mis hijas vivan en Argentina"

El exfutbolista apuntó sin piedad contra la jueza italiana que autorizó el regreso de Wanda Nara a Buenos Aires junto a Francesca e Isabella. Actualmente él permanece en el país, tras quedarse sin club, junto a su pareja La China Suárez.

Mauro Icardi se descargó en sus redes y se opusó a que sus hijas vivan en el país.

Mauro Icardi explotó en las redes tras enterarse que la Justicia italiana autorizó a Wanda Nara y a sus hijas a regresar a Buenos Aires sin la necesidad de contar con su autorización. "Me opongo a que mis hijas vivan en Argentina", afirmó el delantero, a pesar de que él mismo se encuentra actualmente en el país.

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Con una imagen que publicó en su cuenta oficial, se refirió de manera irónica a la decisión. "Finalmente, la jueza italiana autorizó la firma de los pasaportes de mis hijas. Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir", empezó diciendo.

Si bien reconoció que esta instancia la ganó Wanda, su postura le permitiría seguir luchando por la restitución nacional. "Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores. Como padre, hace ya dos años que sostengo una misma postura: me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una Justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar", escribió.

En ese contexto, explicó el porqué de su postura: "Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas. Porque, por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación".

Horas antes que se conociera la noticia sobre las pequeñas y su vuelta al país, el ex Galatasaray detalló las razones por las que se niega a que sus hija vivan en tierra argentina.

"Mis hijas pasaron de ser niñas felices, criadas diariamente por su padre, con una vida estable, amor, rutina y contención, a ser expuestas a exclusiones, operativos policiales, interrogatorios ante un juez, escribano y el Ministerio Público Tutelar", explicó.

Continuando con su relato, aseguró que Wanda Nara las alejó de él y sostuvo que las menores repiten un discurso que, según el exfutbolista, les habría inculcado su madre. "Pasaron de una infancia normal a vivir bajo una exposición permanente, a ser alejadas de su padre, a tener que verlo únicamente en un cuarto del MPT y a cargar con un daño que ningún niño debería soportar", afirmó.

"Los propios informes psicológicos son contundentes: fueron diagnosticadas como 'rotas psicológicamente' y con un lenguaje de adulto implantado por su madre. Dicho comportamiento o lenguaje no se hace presente estando con su padre", añadió el delantero.

Captura de pantalla: redes sociales.

A modo de cierre, Icardi reclamó su derecho como papá a elegir dónde vivir con sus hijas. "Y cuando del otro lado dicen que 'extrañan su país' o 'su vida en Argentina', no olvidemos un principio jurídico básico. No podés construir derechos sobre un hecho ilícito ni trasladar el centro de vida de un hijo sin el consentimiento del otro progenitor. Eso constituye un hecho ilícito", concluyó.