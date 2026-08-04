Mauro Icardi se burló de Wanda Nara tras ser tildado de "descuidado" El futbolista respondió a las críticas sobre su físico con ironía y fotos editadas, mientras dedicaba un romántico posteo a la China Suárez en Instagram. Agregar C5N en









El exdelantero del Galatasaray terminó su publicación etiquetando a la China Suárez. Redes sociales

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi está en su peor momento. Ahora el futbolista destrozó a su exmujer que salió a defenderse de las críticas por sus fotos en traje de baño, y que según ella fueron alteradas. La difusión de las imágenes la mostraban en sus vacaciones en familia en Ibiza y ella dijo que estaban adulteradas por "trolls pagos" para perjudicarla.

En una nota previa, la empresaria aseguró al aire que veía al deportista mucho más "descuidado" desde que inició su relación con Eugenia "La China" Suárez. La respuesta de Icardi no tardó en llegar a través de su cuenta oficial de Instagram.

Uno es un video y lo prro es fotoshop de ustedes los trolls pagos amo mi cuerpo . https://t.co/hv245FhYgP — Badbitch (@wanditanara) August 3, 2026 El exjugador del Galatasaray recurrió a la misma estrategia de las imágenes editadas para enviarle un mensaje a la madre de sus hijas: primero fue una foto donde aparece excedido de peso con la leyenda: “Cómo quieren verte los que te critican”.

En la siguiente imagen apareció su cuerpo real, donde se ve a simple vista el torso trabajado y con otra frase que apuntaría directamente a su expareja: “Al que critican. Qué tupé”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@mauroicardi) Nara e Icardi siguen con un intenso conflicto legal y mediático centrado en el divorcio, la cuota alimentaria y la autorización de documentos de sus hijas, tanto que la Justicia de Italia falló a favor de Wanda permitiendo emitir los pasaportes de las menores sin la firma del futbolista, tras una fuerte disputa donde ella lo acusó de retener permisos y ser deudor alimentario.