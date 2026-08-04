IR A
IR A

Mauro Icardi se burló de Wanda Nara tras ser tildado de "descuidado"

El futbolista respondió a las críticas sobre su físico con ironía y fotos editadas, mientras dedicaba un romántico posteo a la China Suárez en Instagram.

El exdelantero del Galatasaray terminó su publicación etiquetando a la China Suárez.

El exdelantero del Galatasaray terminó su publicación etiquetando a la China Suárez.

Redes sociales

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi está en su peor momento. Ahora el futbolista destrozó a su exmujer que salió a defenderse de las críticas por sus fotos en traje de baño, y que según ella fueron alteradas. La difusión de las imágenes la mostraban en sus vacaciones en familia en Ibiza y ella dijo que estaban adulteradas por "trolls pagos" para perjudicarla.

La desconcertante confesión de Nicole Neumann que se volvió viral.
Te puede interesar:

"Tengo náuseas y...": la confesión de Nicole Neumann que impactó en las redes

En una nota previa, la empresaria aseguró al aire que veía al deportista mucho más "descuidado" desde que inició su relación con Eugenia "La China" Suárez. La respuesta de Icardi no tardó en llegar a través de su cuenta oficial de Instagram.

El exjugador del Galatasaray recurrió a la misma estrategia de las imágenes editadas para enviarle un mensaje a la madre de sus hijas: primero fue una foto donde aparece excedido de peso con la leyenda: “Cómo quieren verte los que te critican”.

En la siguiente imagen apareció su cuerpo real, donde se ve a simple vista el torso trabajado y con otra frase que apuntaría directamente a su expareja: “Al que critican. Qué tupé”.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de (@mauroicardi)

Nara e Icardi siguen con un intenso conflicto legal y mediático centrado en el divorcio, la cuota alimentaria y la autorización de documentos de sus hijas, tanto que la Justicia de Italia falló a favor de Wanda permitiendo emitir los pasaportes de las menores sin la firma del futbolista, tras una fuerte disputa donde ella lo acusó de retener permisos y ser deudor alimentario.

La foto de Icardi para la China Suárez

Para terminar con el carrusel de imágenes, Mauro Icardi nombró a la China Suárez y acompañó con una foto recién salido de la ducha y en bata y terminó con una dedicatoria romántica, que algunos interpretaron como un dardo para Wanda Nara: Qué suerte tengo de cortarme el pelo y tener una novia multifacética que aprendió a teñirme. Te amo,@sangrejaponesa”, detalló el mediático en Instagram.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El productor hizo un picante comentario tras la difusión de las fotos de la conductora.

Se viralizó un mensaje subido de tono de Migue Granados para Wanda Nara: "Le doy hasta que..."

El exparticipante apuntó contra Wanda Nara y le reclamó que nunca cumplió con su promesa. 

El fuerte reclamo de Roña Castro a Wanda Nara: "Cuando se apagaron las cámaras, desapareció"

Mauro Icardi y la felicidad de estar junto a la China Suárez.

Mauro Icardi reapareció en redes y mostró su día en familia con La China Suárez: ¿qué dirá Wanda?

Francesca Icardi habría expresado cómo se siente luego del episodio de inseguridad vivido en Italia.

Se filtró qué pidió una de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi luego del robo sufrido durante la final del Mundial

Mauro Icardi se descargó en sus redes y se opusó a que sus hijas vivan en el país.

Mauro Icardi descargó su furia en redes: "Me opongo a que mis hijas vivan en Argentina"

Las hermanas Nara están más unidas que nunca y no dejan de facturar. 

Las hermanas Wanda y Zaira Nara revelaron la verdad detrás del supuesto distanciamiento entre ellas

últimas noticias

El mercado local no logró subirse al rally internacional.

A contramano de Wall Street, los activos argentinos cerraron en rojo y subió el riesgo país

Hace 16 minutos
Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.

Caso Agostina Vega: piden detener a la madre y la hermana de Claudio Barrelier

Hace 19 minutos
play

Ley de Tierras: Villarruel autorizó a Fernández Sagasti a participar de la sesión de manera virtual

Hace 23 minutos
Emilia Mernes reapareció para apoyar la convocatoria contra la modificación de la Ley de Tierras.

Emilia Mernes compartió un video de Amnistía Argentina en rechazo a la modificación de la Ley de Tierras

Hace 25 minutos
Denisse Gonzáles habló sobre su salud.

La ex Gran Hermano Denisse González reveló cómo sigue su salud: "Están buscando la causa..."

Hace 25 minutos