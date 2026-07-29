Un video de la China Suárez en el aeropuerto generó polémica: "Es soberbia"

La actriz y el futbolista regresaron de su gira europea y desataron un clima tenso frente a las cámaras de la prensa.

La China Suárez y Mauro Icardi desembarcaron en la Argentina tras su recorrido por Europa y protagonizaron un tenso episodio frente a los medios . Al ser abordados por las cámaras de PrimiciasYa en el aeropuerto, la pareja optó por un hermético silencio que desató fuertes repercusiones y encendió nuevamente las críticas por su actitud evasiva .

El cronista Oliver Quiroz intentó entablar un diálogo con la ex Casi Ángeles desde el primer instante para indagar sobre su retorno al país y su presente sentimental. "Euge, ¿cómo están? ¿Cómo la pasaron?", indagó el movilero, para luego sumar interrogantes más punzantes: " ¿Venís para el cumpleaños de tu hijo? ¿Cómo está la relación con Mauro? ¿Tienen pensado quedarse? Mauro está todavía sin club. ¿No te gustaría aclarar nada?".

A pesar de la insistencia, la figura continuó su marcha sin emitir palabra . El periodista no dudó en trasladarle los recientes ataques mediáticos del entorno de Wanda Nara y la televisión: "Salió la mamá de Wanda a apuntar contra vos, dijo que es decir un nombre mala palabra. Te señaló como Tatiana" y "Susana dijo que sos linda pero aburrida, cero carismática", pero la réplica continuó siendo la indiferencia total.

Por su parte, el atacante también quedó bajo el foco de las preguntas sobre su futuro deportivo y las especulaciones de los últimos días. "Mauro, queremos saber algo, ¿cómo estás?", consultó el cronista, para luego repreguntar: " ¿Te gustaría aclarar algo? ¿Vas a firmar? " y "Se hablaron muchas cosas acá. Se intentó decir como que el robo fue armado por vos". Sin inmutarse, el deportista acompañó el paso de Suárez sin responder y ambos abandonaron la estación aérea en medio de un clima tenso .

Las repercusiones no tardaron en trasladarse a la televisión, donde las imágenes fueron analizadas en el ciclo de PrimiciasYa. Tras el señalamiento de Damasia Ochoa sobre una estrategia detrás del silencio, Luis Ventura abrió una picante hipótesis : "Perdón, ¿yo me equivoco? ¿Mauro quiere que su mujer solo se dedique a él y no a otra cosa? ".

No obstante, el foco quedó en el comportamiento de la actriz mientras avanzaba, lo que llevó a Ochoa a tildar su postura de "soberbia", en sintonía con Calabró, quien definió el gesto como un absoluto "ninguneo" hacia la prensa.

El homenaje de la China Suárez a su hijo

Tras su regreso de Milán junto a Mauro Icardi, la actriz se dirigió de inmediato a su hogar para reencontrarse con su hijo menor, Amancio, en el día de su sexto cumpleaños. La artista sorprendió al niño con un cálido abrazo y un beso al despertar, marcando un emotivo reencuentro luego de varias semanas de distancia debido a los viajes internacionales que realizó junto al futbolista.

Para celebrar la fecha, la modelo compartió en sus plataformas digitales una serie de postales inéditas que retratan el nacimiento del pequeño en plena pandemia durante el año 2020. Entre los recuerdos publicados se destacan imágenes de la previa en el sanatorio con los protocolos sanitarios de la época, además del primer contacto virtual mediante videollamada de su hija mayor, Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré.

El álbum familiar incluyó también un video de los primeros días de vida, donde se observa la complicidad entre hermanos y el afecto de Magnolia, la niña que la actriz tuvo junto a Benjamín Vicuña. Durante la ausencia de la influencer por sus viajes por Japón, París, Estados Unidos e Italia, los niños permanecieron bajo el cuidado del actor chileno.

En medio de los festejos, el panorama familiar mantiene interrogantes abiertos debido al futuro profesional de Icardi, quien aún no definió su continuidad en ningún club deportivo. Al respecto, Vicuña manifestó públicamente su inquietud por la organización y la residencia de sus hijos, remarcando la relevancia de priorizar el diálogo y el consenso en la crianza compartida de los pequeños.