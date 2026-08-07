7 de agosto de 2026 Inicio
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Murió Leandro Rud, emblemático representante de modelos

El icónico representante del mundo de la moda venía de una larga lucha contra un cáncer de glándulas salivales con metástasis en los huesos. Fue un luchador por los derechos animales y conductor de televisión.

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Murio a los 51 años.

Murio a los 51 años.

La muerte de Leandro Rud, quien murió a los 51 años, golpeó el mundo del espectáculo. Falleció en el Sanatorio Finochietto, tras una larga batalla contra el cáncer.

La periodista se refirió a la carta documento que recibió.
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Sus problemas de salud comenzaron en 2014, lo que años después lo obligó a cerrar su agencia de modelos. Si bien desde hace tiempo se sentía mal, pensaba que su malestar se trataba de ataques de pánico, angustia y depresión.

Sin embargo, tras internarse en el Sanatorio Finochietto y luego de varios estudios, finalmente en noviembre de 2021 le diagnosticaron cáncer de glándulas salivales con metástasis en huesos. “La verdad que era un panorama bastante complicado, era un cáncer etapa 4. Después me hice una colonoscopía que me dio bárbaro y empecé un tratamiento con mis médicos, el oncólogo Daniel Campos, que me lo consiguió Daniel Hadad, el clínico Ramiro Heredia y mi médico cardiólogo Nicolás González. Estuve internado varias veces en el Finochietto. Tomaba 18 pastillas por día”, contó durante una entrevista.

Pese a un panorama desfavorable, Leandro aseguró que el deporte sería su aliado durante los últimos años, “a los 20 días empecé a nadar 5 minutos por día. Después nadé 10 minutos, después 15, 20, 25 y a la fecha estoy nadando entre media hora y 40 minutos por día en agua fría. Según leí en varias notas, hubo gente con tumores cerebrales que frenaban las metástasis por nadar en agua fría. Eso me bajaba además la angustia, terminaba muy cansado y con eso podía dormir mejor”, describió.

Su etapa de mayor exposición como manager fue durante los años 2000 y luego en 2010. Muchas de sus representadas terminaron convirtiéndose en personajes de televisión: conductoras, panelistas, actrices, participantes de realities y figuras del espectáculo. Para 2012, por ejemplo, su staff incluía a Jésica Cirio, Alejandra Maglietti, Débora Bello, María Susini, Amalia Granata, Melina Pitra, Magalí Montoro, Virginia Gallardo, Pamela David y Rocío Marengo.

Leandro Rud con las modelos que representaba.

Leandro Rud con las modelos que representaba.

De representante a conductor de televisión, y su lucha hasta el final

En mayo de este año habló abiertamente de como se sentía animicamente y sobre las secuelas físicas que le había dejado la enfermedad, y dejo un mensaje esperanzador para las personas que estaban luchando con el mismo cuadro: “Fueron días muy difíciles. Luchala, que la vida vale la pena”, expresó.

Leandro Rud en el hospital, "comida por sonda".

Leandro Rud en el hospital, "comida por sonda".

En ese sentido también usaba sus redes sociales para relatar como sobrellevaba el día a día, "trato de levantarme todos los días, correr, caminar y nadar. Mis perros callejeros me ayudan mucho”, escribió.

Tras abandonar los negocios empresariales, Rud encontró otro espacio en la televisión: condujo un programa primero en C5N y luego en Canal 9 en el que abordó temas de actualidad y además habló abiertamente sobre su batalla contra el cáncer. Además era conocido por rescatar animales de la calle y luchaba abiertamente por los derechos de los animales.

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