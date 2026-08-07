Murió Leandro Rud, emblemático representante de modelos El icónico representante del mundo de la moda venía de una larga lucha contra un cáncer de glándulas salivales con metástasis en los huesos. Fue un luchador por los derechos animales y conductor de televisión. Por Agregar C5N en









Murio a los 51 años.

La muerte de Leandro Rud, quien murió a los 51 años, golpeó el mundo del espectáculo. Falleció en el Sanatorio Finochietto, tras una larga batalla contra el cáncer.

Sus problemas de salud comenzaron en 2014, lo que años después lo obligó a cerrar su agencia de modelos. Si bien desde hace tiempo se sentía mal, pensaba que su malestar se trataba de ataques de pánico, angustia y depresión.

Sin embargo, tras internarse en el Sanatorio Finochietto y luego de varios estudios, finalmente en noviembre de 2021 le diagnosticaron cáncer de glándulas salivales con metástasis en huesos. “La verdad que era un panorama bastante complicado, era un cáncer etapa 4. Después me hice una colonoscopía que me dio bárbaro y empecé un tratamiento con mis médicos, el oncólogo Daniel Campos, que me lo consiguió Daniel Hadad, el clínico Ramiro Heredia y mi médico cardiólogo Nicolás González. Estuve internado varias veces en el Finochietto. Tomaba 18 pastillas por día”, contó durante una entrevista.

Pese a un panorama desfavorable, Leandro aseguró que el deporte sería su aliado durante los últimos años, “a los 20 días empecé a nadar 5 minutos por día. Después nadé 10 minutos, después 15, 20, 25 y a la fecha estoy nadando entre media hora y 40 minutos por día en agua fría. Según leí en varias notas, hubo gente con tumores cerebrales que frenaban las metástasis por nadar en agua fría. Eso me bajaba además la angustia, terminaba muy cansado y con eso podía dormir mejor”, describió.

Su etapa de mayor exposición como manager fue durante los años 2000 y luego en 2010. Muchas de sus representadas terminaron convirtiéndose en personajes de televisión: conductoras, panelistas, actrices, participantes de realities y figuras del espectáculo. Para 2012, por ejemplo, su staff incluía a Jésica Cirio, Alejandra Maglietti, Débora Bello, María Susini, Amalia Granata, Melina Pitra, Magalí Montoro, Virginia Gallardo, Pamela David y Rocío Marengo.