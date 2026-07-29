La conductora volvió a expresarse en redes y lanzó munición pesada contra su ex, quien festejó el cumpleaños del menor de los Vicuña.

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi y lo acusó de celebrar el cumpleaños del hijo menor de su pareja, Eugenia "China" Suárez, mientras sus propias hijas sufren en Italia y aún no pueden regresar a la Argentina. "Castigás a tus hijas", le reprochó la empresaria.

En las últimas horas, Wanda explotó de furia tras enterarse que el delantero estuvo presente en el cumpleaños número 6 del pequeño Amancio Vicuña. Como es costumbre, la Bad Bitch se descargó por las redes sociales, pero esta vez apuntó sin piedad por una situación que involucra al hijo de la China Suárez.

En ese sentido, cuestionó a Icardi y contrastó el festejo con el mal momento que atraviesan sus propias hijas, Francesca e Isabella. "Mientras Mauro está de cumpleaños infantil, nuestras hijas están sufriendo. Están pidiendo volver al colegio el 3 de agosto", escribió en una de sus historias.

En el mismo mensaje, Wanda escribió su deseo: que las niñas vuelvan al país para que retomen sus actividades. "Confío en que pronto vuelvan a casa con sus hermanos", escribió, y luego lanzó una terrible acusación contra su ex: "Odiás a la madre, castigás a nuestras hijas".

Sin darle un punto final, la empresaria continuó con su descargo describiendo el infierno que padecen desde el robo de los pasaportes. Además, cuestionó las decisiones del padre. "Mis hijas quieren volver. Sus hermanos también. El colegio las espera", expresó.

En ese sentido, aclaró que el delantero actualmente se encuentra en Argentina y volvió a cuestionar la insólita postura de Icardi al respecto: "El padre está en Argentina sin trabajo y con prohibición de salir del país. ¿Cuál es el castigo que el padre nos quiere dar? Deberíamos estar en Turquía, según él, pero ni él está en Turquía. ¿Por qué odia tanto el país donde nació?".

Para cerrar, Nara aseguró que reiteradas veces las menores le pidieron al padre que firme la petición del juez para volver al país. "No le alcanza con escuchar llorar a sus hijas pidiéndole que les firme el pasaporte. Si no nos hubieran robado, estaríamos ya en Argentina. ¿Quién ayuda a mis hijas?", concluyó.

La celebración del cumpleaños número 6 de Amancio. Captura: redes sociales

La mamá de Wanda Nara pidió justicia

Por su parte, Nora Colosimo se expresó en las redes y pidió que la Justicia escuche a sus nietas. "Escuchen a las nenas, están aterradas, no quieren vivir en Italia/Turquía", escribió, y luego amplió el deseo de las pequeñas: "Quieren volver a su hogar con su madre y hermanos".

Luego, en otra historia, se refirió a las denuncias de la modelo hacía el futbolista. "Se olvidaron del comienzo, Wanda denunció que era encerrada, le escondía el pasaporte, la amenazaba, la insultaba. Ejercía tal violencia en Turquía que, con pánico, cuando pudo se vino a refugiar a tierra argentina", expresó y continuó: "Ella lo contó, noches sin dormir, buscó protegerse, y comenzó una vida en Argentina cerca de toda su familia".

A modo de cierre, negó las versiones que aseguran que Wanda secuestró a sus hijas. "No secuestró a sus hijos, los puso a resguardo, según lo vivido en Europa", concluyó.