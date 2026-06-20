El provocador posteo de Mauro Icardi con La China Suárez: ¿palito para Wanda Nara? La flamante pareja disfrutó el viernes por la noche cenando y luego yendo a bailar. El futbolista, que es muy activo en las redes, publicó las fotos y dejó un mensaje contundente. Agregar C5N en









¡Cómo se les nota el amor!

Mauro Icardi posteó en sus redes sociales una serie de fotos junto a Eugenia "China" Suárez en un reconocido boliche de la Costanera porteña y, lejos de mostrarse tranquilo, lanzó una provocativa frase que muchos interpretaron como una indirecta para Wanda Nara.

El jugador y su novia se mostraron muy enamorados y disfrutando de la noche. Según se supo por las redes, horas antes habían cenado en un famoso restaurante muy cerca del boliche. Y, como ya es costumbre en medio del delirio de persecución, donde Mauro parece estar pendiente de las críticas y de quienes hablan de su relación, acompañó las imágenes con un llamativo mensaje: "¡Que nos miren, que comenten! También es una forma de admirarnos".

Según trascendió, el jugador también disfrutó de la noche porteña en el famoso boliche Tequila, junto a su compañero del Galatasaray Lucas Torreira y sus amigos Enzo García y Pollo Cáceres.

Créditos captura La apasionada noche de Mauro Icardi y la China Suarez Los videos que muestran a Icardi cruzándose del restaurante al boliche se difundieron rápidamente y muchos usuarios llenaron de críticas su accionar un viernes por la noche. "¿No debería estar ocupándose de sus hijas, a quienes tiene a cargo?", "¿Quién las llevó el viernes al colegio?", escribieron algunos usuarios.

La foto que publicó el jugador junto a su novia. Las fotos publicadas en las redes sociales generaron una catarata de comentarios y volvieron a dividir las aguas entre los seguidores de la pareja. Mientras algunos celebraron que ambos vivan su relación libremente y sin darle importancia a las críticas, otros cuestionaron las mismas indirectas de Icardi en sus publicaciones.