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Wanda Nara reveló la bizarra actividad que Mauro Icardi les hizo hacer a sus hijas con una foto de la China Suárez

La conductora del prime time, arremetió contra su ex marido y le reveló a la prensa la actividad que sus hijas hicieron con él, "es una falta de respeto".

Wanda Nara furiosa contra Mauro Icardi

Wanda Nara furiosa contra Mauro Icardi

Wanda Nara volvió al país y tras ser interceptada por la prensa criticó con dureza a su ex marido, Mauro Icardi.

El productor hizo un picante comentario tras la difusión de las fotos de la conductora.
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Antes de regresar al país, la cantante atravesó una intensa batalla para recuperar los pasaportes que habían sido robados de su casa de Milán. Ya en Argentina, volvió acompañada por sus dos hijas y su pareja, Martín Migueles. En las entrevistas que brindó a distintos medios, apuntó sin piedad contra el ex Galatasaray.

Entre varios de los reproches a su ex, uno de ellos no pasó desapercibido y tiene que ver con la actividad que Icardi les proponía a sus hijas, Francesca e Isabella.

La mediática habló sin filtros con el programa Desayuno Americano sobre el difícil momento que atravesó mientras intentaba conseguir la autorización de Mauro Icardi para regresar al país con sus hijas. En ese contexto, Wanda reveló un llamativo episodio ocurrido durante el reencuentro entre el futbolista y las menores, luego de tres meses sin verse: Icardi les pidió que armaran un rompecabezas gigante con una foto de él junto a la China Suárez.

El cuadro que mostró el futbolista

El cuadro que mostró el futbolista

“Me parece que hay muchas cosas que son una falta de respeto, como ese rompecabezas que mostró en una pared, que lo armaron mis propias hijas después de no sé cuántos meses que no veían a su papá”, expresó visiblemente indignada.

En este sentido, explicó que fue la primera actividad que su papá les propuso tras meses sin contacto, “son cosas que son violentas para un nene, que quizás la primera actividad que quiere hacer es hacer algo con su papá, no ponerse a armar un rompecabezas de la novia de su papá”, aseveró.

Wanda Nara habló sobre la violencia que ejerce Mauro Icardi

La Bad Bitch, aseguró que las cosas que hace el futbolista son parte de una “microviolencia chiquita o situaciones que a las nenas van a generar o no un trauma, eso lo dirán sus terapeutas”, dijo y continuó, “me parece que hay que cuidar a los chicos. La Justicia argentina lo que hizo ahora fue un amparo que no se puede apelar”.

Con respecto al conflicto que la ex pareja viene arrastrando, expresó que nada justifica los malos modos de él contra ella, pero que afecta a las niñas, “nada justifica que un papá le haga la vida imposible a una mamá que está las 24 horas con sus hijas. Todo eso habla de una persona que no está priorizando a las nenas”.

Por último, se criticó las decisiones que tomó el delantero argentino, “estoy en contra de todo lo que hace. Si hoy fuera quien lo aconseja me parece que se está equivocando. Se va a arrepentir de todo lo que hace y el tiempo me dará la razón”, concluyó Wanda.

Mauro Icardi junto a sus pequeñas.

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