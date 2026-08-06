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Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi: "Te separás de tu pareja, no de tus hijos"

Tras volver al país, la cantante explotó contra el futbolista y le dedicó un fuerte mensaje en las redes sociales.

Wanda Nara apuntó sin piedad contra Mauro Icardi.

Wanda Nara apuntó sin piedad contra Mauro Icardi.

Redes sociales

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos. Esta vez, la empresaria reaccionó de inmediato a través de sus redes sociales tras la decisión de la Justicia de levantar la restricción que le impedía salir del país al futbolista.

Aseguran que Nora Colosimo influyó en sus nietas para que hablen mal de Mauro Icardi.
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Fiel a su estilo, la Bad Bitch compartió un contundente mensaje dirigido al padre de sus hijas, Francesca e Isabella: "No te separás de tus hijos, te separás de tu pareja. Confundirlo es hacerles pagar una ruptura que no les pertenece", decía la placa que publicó.

Con esta contundente reflexión, Wanda se pronunció sobre el rol que está tomando Icardi respecto a sus hijas después de la ruptura. En varias oportunidades, la conductora estrella del prime time aseguró que el ex Galatasaray no tiene interés en ver a sus hijas. De hecho, tras el robo de los pasaportes en Milán, Icardi viajó a Italia y, pese a estar cerca de las niñas, no las llamó ni se habría mostrado interesado en colaborar con los trámites para que pudieran regresar a la Argentina.

Días después, luego de que Wanda fuera autorizada a volver al país junto a las menores pese a no contar con el consentimiento del futbolista, Icardi fue tajante en sus redes sociales: "Me opongo a que mis hijas vivan en Argentina", aseveró.

La conductora se pronunció al respecto.

La conductora se pronunció al respecto.

Wanda Nara reveló la bizarra actividad que Mauro Icardi les hizo hacer a sus hijas con una foto de la China Suárez

Antes de regresar al país, la cantante atravesó una intensa batalla para recuperar los pasaportes que habían sido robados de su casa de Milán. Ya en Argentina, volvió acompañada por sus dos hijas y su pareja, Martín Migueles. En las entrevistas que brindó a distintos medios, apuntó sin piedad contra el ex Galatasaray.

Entre varios de los reproches a su ex, uno de ellos no pasó desapercibido y tiene que ver con la actividad que Icardi les proponía a sus hijas, Francesca e Isabella.

La mediática habló sin filtros con el programa Desayuno Americano sobre el difícil momento que atravesó mientras intentaba conseguir la autorización de Mauro Icardi para regresar al país con sus hijas. En ese contexto, Wanda reveló un llamativo episodio ocurrido durante el reencuentro entre el futbolista y las menores, luego de tres meses sin verse: Icardi les pidió que armaran un rompecabezas gigante con una foto de él junto a la China Suárez.

Wanda Nara furiosa contra Mauro Icardi

Wanda Nara furiosa contra Mauro Icardi

"Me parece que hay muchas cosas que son una falta de respeto, como ese rompecabezas que mostró en una pared, que lo armaron mis propias hijas después de no sé cuántos meses que no veían a su papá", expresó visiblemente indignada.

En este sentido, explicó que fue la primera actividad que su papá les propuso tras meses sin contacto. "Son cosas que son violentas para un nene, que quizás la primera actividad que quiere hacer es hacer algo con su papá, no ponerse a armar un rompecabezas de la novia de su papá", aseveró.

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