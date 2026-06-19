Mauro Icardi tomó una decisión clave sobre su futuro con la China Suárez: ¿vuelven a Argentina? El contrato del futbolista con el Galatasaray vence a finales de junio y surgieron varias versiones sobre cuál sería su nuevo club. Un posteo en la red dejó en claro dónde se instalará la pareja los próximos años. Agregar C5N en









El rosarino tomó una decisión que involucra a la China Suárez. Redes sociales

En medio de los rumores sobre el futuro futbolístico de Mauro Icardi, un posteo parece haber dejado en claro dónde se instalará junto a la China Suárez. En las últimas horas, una publicación de un compañero del Galatasaray y un breve mensaje no pasaron desapercibidos y marcaron cuál será el destino de la pareja.

La foto, en la que se los ve a ambos disfrutando de una cena, dejó entrever que el delantero rosarino se siente muy cómodo en Turquía y que no tendría intenciones de abandonar el país. "Se queda", escribió Lucas Torreira junto a dos corazones, uno rojo y otro amarillo, los colores del club.

La foto fue replicada por Pochi de Gossipeame y rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos del club turco, que la difundieron en las redes sociales.

La publicación que despierta rumores en Turquia. La publicación llegó en un momento clave en la carrera de Icardi, ya que el próximo 30 de junio vence su contrato con el equipo turco y, hasta hace algunas horas, reinaba la incertidumbre sobre su continuidad. Incluso, también había trascendido que el delantero se encontraba en el país para mantener conversaciones sobre un posible futuro en River y negociar un contrato con las autoridades del club.

Las propuestas que recibió Mauro Icardi para seguir su carrera Según trascendió, una de las primeras propuestas que rechazó fue del club Kashima Antlers de Japón, que estaba dispuesto a pagarle cerca de 3 millones de dólares por temporada. La oferta tomó relevancia porque el futbolista visitó recientemente ese país acompañado por la China Suárez.