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Mauro Icardi reapareció en redes y mostró su día en familia con La China Suárez: ¿qué dirá Wanda?

El futbolista compartió un paseo en lancha con su pareja y los hijos que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña. Las tiernas fotos en redes sociales llegan justo después de su descargo contra la Justicia italiana, en el que afirmó que no quiere que sus hijas vivan en Argentina.

Mauro Icardi y la felicidad de estar junto a la China Suárez.
Mauro Icardi y la felicidad de estar junto a la China Suárez.

Mauro Icardi reapareció en las redes sociales con una nueva postal familiar, donde se lo ve muy feliz con su familia ensamblada junto a Eugenia "La China" Suárez. Horas antes, y luego que la Justicia italiana autorizara el regreso de Wanda Nara y sus hijas a la Argentina, había hecho un descargo en el que se oponía a que las menores vivieran en el país.

Francesca Icardi habría expresado cómo se siente luego del episodio de inseguridad vivido en Italia.
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El delantero compartió imágenes de un paseo en lancha por el Delta del Tigre junto a La China Suárez y los hijos de la actriz. En las postales se puede ver una jornada distendida entre juegos y risas junto a Magnolia y Amancio.

Horas antes, el ex Galatasaray había manifestado en sus redes sociales su rechazo a la resolución de la jueza italiana que autorizó el regreso de Francesca e Isabella a la Argentina junto a Wanda Nara para que las pequeñas retomen su vida cotidiana y se reencuentren con su entorno familiar.

Pese a que actualmente ningún club se interesó por Mauro y él vive en la Argentina junto a La China Suárez, se había negado a firmar los nuevos pasaportes para que sus hijas pudieran regresar al país. La postura del futbolista desató la furia de Wanda Nara, quien lanzó una fuerte acusación: "Odiás a la madre y castigás a tus hijas".

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

Mauro Icardi, furioso, arremetió contra la Justicia: "Ha demostrado ser ineficaz"

Con una imagen que publicó en su cuenta oficial, Icardi se refirió de manera irónica a la decisión. "Finalmente, la jueza italiana autorizó la firma de los pasaportes de mis hijas. Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir", empezó diciendo.

Si bien reconoció que esta instancia la ganó Wanda, su postura le permitiría seguir luchando por la restitución nacional. "Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores. Como padre, hace ya dos años que sostengo una misma postura: me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una Justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar", escribió.

En ese contexto, explicó el porqué de su postura: "Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas. Porque, por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación", escribió.

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