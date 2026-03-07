Una actriz de En el barro reveló la verdad de su escena de sexo con L-Gante: "Súper predispuesto" Carolina Kopelioff contó cómo fue grabar la secuencia, desde el contrato de consentimiento hasta el uso de una pelota para evitar el contacto íntimo con el cantante. La serie de Netflix se mantiene en el Top 10 de Argentina. + Seguir en







La actriz reveló que solo coincidieron un día en el set. Redes sociales

En la segunda temporada de En el Barro, la serie que es un éxito en Netflix, se pudo ver el debut de L-Gante en una escena íntima que se grabó con un formulario previo: "Tenés que poner literalmente todo", detalló la actriz que protagonizó la secuencia.

Carolina Kopelioff dio detalles del estricto protocolo que hay que seguir para filmar el encuentro entre los personajes: antes de grabar, tanto ella como el músico de Cumbia 420 tuvieron que enumerar, punto por punto, qué partes del cuerpo estaban dispuestos a mostrar y cuáles no.

Además, la artista destacó cómo fue el trabajo junto a Elián Valenzuela en su comienzo como actor, y lo dejó bien parado: "Un copado. Nunca había actuado y se mandó a hacer esto. Un capo, estaba súper predispuesto".

Kopelioff habló en Olga sobre la figura de la "coordinadora de intimidad", fundamental para este tipo de secuencias. "Lo hacen con una pelota entre los dos cuerpos para que no haya contacto físico entre las personas. También tenés protecciones. Es re importante", explicó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Che Netflix (@chenetflix) Rodaje exprés Carolina Kopelioff reveló que la escena íntima con L-Gante en el penal La Quebrada se grabó en una jornada de rodaje, para lo que hubo charlas previas individuales con la coach de intimidad de los protagonistas, una reunión a solas de los actores para repasar la letra y, finalmente, filmaron en un set con el personal mínimo para garantizar la comodidad de los actores. El músico se convierte en el interés amoroso de Nieves, el personaje de Kopelioff, en la serie que dirige Sebastián Ortega.