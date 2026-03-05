Wanda Nara mostró un anillo de diamantes enorme junto a Martín Migueles: "¿Te querés casar conmigo?" La empresaria sorprendió a sus seguidores de Instagram con la noticia. La propuesta incluyó el plato favorito de la modelo. La pareja se encuentra de viaje por Italia. + Seguir en







Wanda Nara y Martín Migueles.

Wanda Nara y Martín Migueles parecen haber surfeado la crisis y encaminarse al altar. La modelo compartió en Instagram varios fotos donde muestra un anillo de diamantes enorme. "Te querés casar conmigo?", escribió el empresario desde su cuenta en una foto de ambos en Italia.

En esa historia, compartida por Migueles, aparecen tomando un café en el balcón de un restaurant de Italia, donde se encuentran de viaje. El anillo ya se puede observar en la mano de la modelo.

Martín Migueles Wanda Nara casamiento La historia de Martín Migueles. Instagram Este jueves, Wanda compartió una seguidilla de selfies con el anillo a la vista: en un espejo, comiendo su "plato favorito" de fideos con salsa, en el auto con un tratamiento facial y una botella de agua y en una publicidad.

Todavía no brindó una entrevista al respecto, ni dejó trascender detalles sobre la propuesta más allá de las fotos del momento que compartió con sus seguidores. Aunque sí había compartido que su novio quería casarse porque nunca lo había hecho.

Wanda Nara historias anillo Las historias de Wanda Nara tras el pedido de casamiento de Martín Migueles. "Él quiere. Nunca se casó", había respondido la actriz cuando una seguidora le preguntó si es volvería a casar y agregó: "Maxi (López) le dice que no le conviene, pero insiste". Wanda no respondió si ella quería casarse, pero el anillo en el dedo anular de la mano izquierda pareciera indicar que a Migueles le dijo que sí.