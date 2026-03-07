Se separó una reconocida pareja argentina de influencers y publicaron un descargo

En medio de una serie de rumores que indicaban que ya no están más juntos, el influencer Valentino López, hijo de Wanda Nara y Maxi López, y la modelo Carola Sánchez ya no están más en pareja y lo confirmaron a través de un video en el que aclararon todo terminó bien.
La polémica inició con que la joven de 17 años, quien trabaja con las redes sociales, realizó un video con amigos y utilizó un audio, ese mismo corresponde a la China Suárez, es por eso que se empezó a especular si había sido una indirecta para su exsuegra.
Fue entonces que se grabó y contó: “Quería aclarar que yo hace unos días subí un video con Juli y con Vene con un audio, boludeando, y después me vengo a enterar de que el audio era de la China”.
“Como sabrán ya no estoy más de novia, pero quería aclararles que terminamos bien. No hubo infidelidades ni de su parte ni de la mía, así que por ese lado quédense tranquilos”, contó Carola.
Y concluyó: “Cuestión que todo el mundo está diciendo que yo le tiré un palito a Wanda cuando claramente es mentira, porque es imposible que yo le tire un palito. Siempre fue un amor conmigo Wanda y toda la familia también, así que no hay chance de que yo le tire una indirecta, ni palito ni nada por el estilo”.