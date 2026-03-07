IR A
IR A

Se separó una reconocida pareja argentina de influencers y publicaron un descargo

Los protagonistas confirmaron que el vínculo se rompió y la modelo hizo un video en el que aclaró que no hubo terceros en discordia.

Se separó Valentino López

Se separó Valentino López

Redes sociales

En medio de una serie de rumores que indicaban que ya no están más juntos, el influencer Valentino López, hijo de Wanda Nara y Maxi López, y la modelo Carola Sánchez ya no están más en pareja y lo confirmaron a través de un video en el que aclararon todo terminó bien.

Wanda Nara y Martín Migueles.
Te puede interesar:

Wanda Nara mostró un anillo de diamantes enorme junto a Martín Migueles: "¿Te querés casar conmigo?"

La polémica inició con que la joven de 17 años, quien trabaja con las redes sociales, realizó un video con amigos y utilizó un audio, ese mismo corresponde a la China Suárez, es por eso que se empezó a especular si había sido una indirecta para su exsuegra.

Fue entonces que se grabó y contó: “Quería aclarar que yo hace unos días subí un video con Juli y con Vene con un audio, boludeando, y después me vengo a enterar de que el audio era de la China”.

“Como sabrán ya no estoy más de novia, pero quería aclararles que terminamos bien. No hubo infidelidades ni de su parte ni de la mía, así que por ese lado quédense tranquilos”, contó Carola.

Y concluyó: “Cuestión que todo el mundo está diciendo que yo le tiré un palito a Wanda cuando claramente es mentira, porque es imposible que yo le tire un palito. Siempre fue un amor conmigo Wanda y toda la familia también, así que no hay chance de que yo le tire una indirecta, ni palito ni nada por el estilo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rodrigo Lussich afirmó que la final la disputarán Ian Luca y Sofía La Reini Gonet

Filtran quiénes llegarán a la final de Masterchef Celebrity: cuándo se conocerá al ganador

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity junto a sus tres hijos.
play

Maxi López contó cómo se reconcilió con Wanda Nara: "Te necesito, vení"

La conductora se deshizo de cada recuerdo de su vida con el futbolista.

El drástico gesto de Wanda Nara en su mansión de Italia que humilló a Mauro Icardi

Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi.

El hermano de Mauro Icardi, tajante con su familia: "La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco"

Ivana Icardi, hermana de Mauro Icardi.

La hermana de Icardi contó por qué Wanda le compró una casa a su exsuegro: "No fue generosidad"

La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

últimas noticias

La joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza y murió camino al hospital. 

Colombia: una mujer se tiró de un tobogán acuático, salió despedida y murió

Hace 17 minutos
Donald Trump y un nuevo mensaje contra Irán. 

Tensión en Medio Oriente: Trump anticipó que "¡hoy Irán recibirá un duro golpe!"

Hace 24 minutos
Javier Milei comienza su actividad en los EEUU. 

Milei participará del Escudo de las Américas, la cumbre organizada por Trump en Miami

Hace 46 minutos
Conocé todo sobre el caso que sorprendió rotundamente a Tom Hayman, el paciente afectado

Le dijeron que su dolor era reflujo ácido pero cuando fue a otro médico el diagnóstico lo dejó sin palabras: qué tenía

Hace 56 minutos
La diferencia entre ambas opciones permite ver con claridad el incentivo de los bancos para que los clientes utilicen herramientas digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 850.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 57 minutos