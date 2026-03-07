Se separó una reconocida pareja argentina de influencers y publicaron un descargo Los protagonistas confirmaron que el vínculo se rompió y la modelo hizo un video en el que aclaró que no hubo terceros en discordia. + Seguir en







Se separó Valentino López Redes sociales

En medio de una serie de rumores que indicaban que ya no están más juntos, el influencer Valentino López, hijo de Wanda Nara y Maxi López, y la modelo Carola Sánchez ya no están más en pareja y lo confirmaron a través de un video en el que aclararon todo terminó bien.

La polémica inició con que la joven de 17 años, quien trabaja con las redes sociales, realizó un video con amigos y utilizó un audio, ese mismo corresponde a la China Suárez, es por eso que se empezó a especular si había sido una indirecta para su exsuegra.

Fue entonces que se grabó y contó: “Quería aclarar que yo hace unos días subí un video con Juli y con Vene con un audio, boludeando, y después me vengo a enterar de que el audio era de la China”.

“Como sabrán ya no estoy más de novia, pero quería aclararles que terminamos bien. No hubo infidelidades ni de su parte ni de la mía, así que por ese lado quédense tranquilos”, contó Carola.