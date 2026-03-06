6 de marzo de 2026 Inicio
Empiezan a volver los argentinos varados en Medio Oriente por la guerra

Según datos de Cancillería, en total hay unos 630 ciudadanos que le solicitaron ayuda al Gobierno nacional para salir de la zona de conflicto. La gran mayoría de ellos se encuentran en Israel y Qatar, y comenzarán a llegar durante el fin de semana.

Vuelos comerciales de Emirates Airlines traerán a los primeros de los 630 argentinos varados en Medio Oriente.

Decenas de argentinos que están varados en Medio Oriente a causa de la guerra empezarán a volver al país durante este fin de semana. En concreto, se tratará de dos vuelos comerciales operados por Emirates Airlines que despegarán del aeropuerto de Dubái el domingo y el lunes, para traer a los primeros de los 630 ciudadanos que aún continúan atrapados en la región.

La guerra de Medio Oriente podría causar una crisis energética global.
Antes de aterrizar en Buenos Aires, estos vuelos comerciales realizarán una escala en el aeropuerto de Río de Janeiro, en Brasil. Si bien no será una repatriación oficial del Gobierno nacional, estos aviones podrán operar gracias a las gestiones diplomáticas realizadas entre el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y el embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri.

Israel bombardeos

Según datos oficiales de Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, en total son 630 los argentinos que le pidieron ayuda al Gobierno nacional para poder escapar de la zona de conflicto, a través de diversos canales consulares. De todos modos, desde Casa Rosada aseguraron que por el momento no va a haber vuelos para repatriar a los varados en Medio Oriente. Hasta ahora, solo se trata de vuelos comerciales.

"Nos estamos ocupando desde el consulado y la embajada en posicionarnos en los diferentes vuelos. El espacio aéreo está cerrado y se abre esporádicamente. El lunes estuvieron cerrados el 99% de los vuelos; el martes, un 98%; y el miércoles se abrió un 68%, con lo que los espacios son limitados. Nosotros recomendamos esperar en Dubái, porque estamos trabajando con las compañías aéreas que tienen vuelos de regreso. Pero solo allí hay 1.500 varados de todo el mundo", aseguró días atrás el canciller Quirno.

El Ejército de Israel bombardeó una instalación de Hezbolá en Líbano

"Estamos sintiendo que nadie nos escucha. No tenemos nada. El planteo es: esperamos a ver si se abre y usamos el pasaje que tenemos o nos arriesgamos a cruzar la ruta solos, a ir a Omán, que tampoco sabemos cuánto tiempo nos va a demandar poder adquirir un vuelo que podamos pagar", sostuvo Virginia Luca, una de las argentinas varadas en Qatar.

"Hoy sacamos una carta abierta a Chiqui Tapia. Sabemos que de repente pueden tener un montón de contactos acá que nos pueden ayudar, por lo menos, a viajar a todos los argentinos en un micro, protegidos, hasta Omán, donde están saliendo algunos aviones", cerró Luca.

Argentina, entre los países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial

La escalada del conflicto en Medio Oriente, con ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos e Israel, además de otros países, renueva los temores del estallido de una Tercera Guerra Mundial. Ante esto, hay lugares que se posicionan como las mejores opciones de seguridad, y Argentina está entre los más destacados.

En 2024, el medio británico Daily Mail, en ocasión de los ataques entre Irán e Israel que siguieron al brutal ataque del 7 de octubre de 2023 en Gaza por parte de Hamás, elaboró un listado de los países más seguros en caso de un nuevo conflicto armado a escala global.

Parque Nacional Iguazú

El ranking incluye a zonas como la Antártida y países remotos como Fiji, Tuvalu y Nueva Zelanda, cuya lejanía de los focos de lucha reduce el peligro para sus habitantes. Sin embargo, también contiene a Groenlandia, que en estos dos años creció en riesgo debido a las amenazas de Donald Trump.

Además, aparecen países reconocidos por su pacifismo como Islandia, Suiza y Bután, mientras que otros son destacados por su producción de alimentos, como Sudáfrica y Chile.

