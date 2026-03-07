7 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El viudo de la peluquera estafada reveló cómo fueron sus últimos minutos: "Me pedía ayuda y perdón"

La muerte de Merlín Díaz, la mujer de 30 años que se quitó la vida tras perder $14 millones, sigue conmocionando a Lomas de Zamora. "Ese día me dio un beso; yo no sabía que iba a ser el último", confesó su pareja.

Por
Merlin Díaz se quitó la vida tras perder todos sus ahorros en una estafa.

Merlin Díaz se quitó la vida tras perder todos sus ahorros en una estafa.

@merlin_emyli
Te puede interesar:

Gerardo Romano, sobre el intento de estafa que sufrió: "La que hizo de mi hija es una actriz del carajo"

En diálogo con Telenoche, Lewis Joel Celestino relató el horror que le tocó vivir tras el suicidio de su pareja. "Yo noté algo extraño porque ella me pidió que me vaya dos horas de mi casa. Yo no sabía de las gitanas y que querían entrar acá", recordó el viudo, y añadió: "Ese día me abrazó, me dio un beso; yo no sabía que iba a ser el último".

El hombre, que llevaba 8 años de relación con la víctima, revivió los últimos momentos de la peluquera, minutos antes del desenlace fatal. "Yo estaba en el baño y me llega un mensaje de ella que dice: 'Amor, disculpame porque te hago enojar y por pedirte cosas'. Me pareció la letra de una canción y, cuando la llamo, no respondía", continuó.

peluquera suicidio
Lewis Joel Celestino junto a su pareja, Merlín Díaz, quien se quitó la vida.

Lewis Joel Celestino junto a su pareja, Merlín Díaz, quien se quitó la vida.

Debido a la falta de respuesta, él quiso ir a ver lo que sucedía. "Me puse las zapatillas para salir y me llegan tres audios de ella pidiéndome ayuda. Yo ya estaba yendo al lugar y ahí la encontré tirada en el suelo; me seguía pidiendo perdón", expresó.

Tras reconocer que había tomado ácido muriático para quitarse la vida, en medio de la desesperación, contó lo sucedido. "Me decía que le dolía mucho y me pedía ayuda. Cuando llegué la encontré tirada en el piso, ella solo me pedía perdón", detalló. Luego, ella confesó la estafa de las gitanas, a lo que su pareja respondió: "Yo le dije que la plata no importaba y que iba a estar bien". Sin embargo, a pesar de que la llevó al hospital, murió poco después de ingresar.

gitanas profugas
Las tres gitanas prófugas.

Las tres gitanas prófugas.

Finalmente, concluyó: "Son muy malas personas, no pueden estar libres. Yo solo pido justicia, que aparezcan y que paguen el daño que me hicieron a mí, a la mamá de Merlín, a sus hermanos, a todos".

Las tres gitanas y una estafa para una "limpieza espiritual"

La Policía de Lomas de Zamora lleva más de un mes buscando a tres mujeres acusadas de haber estafado a una peluquera de 30 años. Se hicieron pasar por gitanas y le prometieron una "limpieza espiritual". La víctima les entregó 14 millones de pesos tras ser convencida de que su dinero debía ser "purificado" para eliminar una supuesta maldición que, según las sospechosas, le impedía prosperar con su emprendimiento. La mujer decidió quitarse la vida luego de entregar todos sus ahorros.

La estafa comenzó el 15 de enero cuando las tres mujeres sospechosas ingresaron a la peluquería de Merlín Díaz, ubicada en la zona de San Juan y Olimpo, en Ingeniero Budge. Ese día, las supuestas gitanas se atendieron en el salón de belleza y entablaron una relación con la dueña. Luego de ganarse su confianza, le advirtieron a la peluquera que era víctima de un "trabajo malicioso" en su contra y que eso no la dejaba progresar con su negocio. La mujer cayó presa del engaño y la estafa se consolidó.

La investigación está en manos de UFI 19, cuyo análisis incluyó cámaras de seguridad y el secuestro del celular de la víctima. Los peritajes permitieron identificar a las sospechosas, que usaron identidades falsas para trasladarse por la zona. No obstante, cuando la Policía fue a buscarlas al barrio La Perla, en Temperley, ya no estaban en el lugar.

El fiscal Ignacio Torrigino dictó la orden de aprehensión para las tres mujeres: Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich. Hasta el momento, las criminales siguen prófugas y la búsqueda continúa.

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Walter David Aguirre era docente universitario.

Crimen del docente en Caballito: qué revelaron los resultados de la autopsia

La Policía detuvo a seis personas tras un operativo.
play

Seis detenidos en Balvanera: la Policía halló drogas y armas blancas

Estos dispositivos no solo almacenan información valiosa, sino que también funcionan como puerta de entrada a gran parte de la vida digital. 

Chubut: un banco tuvo que pagarle $20 millones a un hombre tras el hackeo de su home banking

Serán imputados por homicidio agravado.

Mataron a un bebé en una barbería de Rosario: hay tres detenidos

Las autoridades demoraron a una joven de 28 años.

La Plata: una mujer apuñaló a un jubilado tras encontrarlo masturbándose delante de sus hijos

Entre los detenidos se encuentra el director de la murga de Quilmes responsable de colocar la soga.

Detuvieron a los tres acusados de colocar la soga que degolló a un motociclista

Rating Cero

play

Gerardo Romano, sobre el intento de estafa que sufrió: "La que hizo de mi hija es una actriz del carajo"

El humorista habló del vínculo actual con la madre de su hija y el impacto de verla rehacer su vida.

La reacción del Turco Naim cuando le preguntaron por Emilia Attias: "Me cagaste"

Se separó Valentino López

Se separó Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

La actriz reveló que solo coincidieron un día en el set.

Una actriz de En el barro reveló la verdad de su escena de sexo con L-Gante: "Súper predispuesto"

Se filtraron rumores de un posible nuevo romance de Shakira

¿Nueva relación? Shakira estaría conociendo a un misterioso hombre

Las Series disponibles en Netflix que son perfectas para los amantes de las historias complejas
play

Acción, crimen y suspenso: esta famosa serie apareció en Netflix con un nombre menos conocido pero igual es tendencia

últimas noticias

play

Gerardo Romano, sobre el intento de estafa que sufrió: "La que hizo de mi hija es una actriz del carajo"

Hace 55 minutos
Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 8 de marzo

Hace 1 hora
Merlin Díaz se quitó la vida tras perder todos sus ahorros en una estafa.

El viudo de la peluquera estafada reveló cómo fueron sus últimos minutos: "Me pedía ayuda y perdón"

Hace 1 hora
El humorista habló del vínculo actual con la madre de su hija y el impacto de verla rehacer su vida.

La reacción del Turco Naim cuando le preguntaron por Emilia Attias: "Me cagaste"

Hace 1 hora
Se separó Valentino López

Se separó Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

Hace 1 hora