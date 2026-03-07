El viudo de la peluquera estafada reveló cómo fueron sus últimos minutos: "Me pedía ayuda y perdón"

La muerte de Merlín Díaz, la mujer de 30 años que se quitó la vida tras perder $14 millones, sigue conmocionando a Lomas de Zamora. "Ese día me dio un beso; yo no sabía que iba a ser el último", confesó su pareja.

El viudo de Merlín Díaz, la peluquera de 30 años que se quitó la vida tras ser estafada por tres gitanas que la engañaron con una "limpieza espiritual" y le sustrajeron $14 millones , rompió el silencio y reveló cómo fueron los últimos minutos de agonía de su pareja tras tomar ácido muriático: "Me pedía ayuda y perdón", expresó.

En diálogo con Telenoche, Lewis Joel Celestino relató el horror que le tocó vivir tras el suicidio de su pareja. "Yo noté algo extraño porque ella me pidió que me vaya dos horas de mi casa. Yo no sabía de las gitanas y que querían entrar acá", recordó el viudo, y añadió: "Ese día me abrazó, me dio un beso; yo no sabía que iba a ser el último".

El hombre, que llevaba 8 años de relación con la víctima, revivió los últimos momentos de la peluquera, minutos antes del desenlace fatal. "Yo estaba en el baño y me llega un mensaje de ella que dice: 'Amor, disculpame porque te hago enojar y por pedirte cosas'. Me pareció la letra de una canción y, cuando la llamo, no respondía", continuó.

Debido a la falta de respuesta, él quiso ir a ver lo que sucedía. "Me puse las zapatillas para salir y me llegan tres audios de ella pidiéndome ayuda. Yo ya estaba yendo al lugar y ahí la encontré tirada en el suelo; me seguía pidiendo perdón", expresó.

Tras reconocer que había tomado ácido muriático para quitarse la vida, en medio de la desesperación, contó lo sucedido. "Me decía que le dolía mucho y me pedía ayuda. Cuando llegué la encontré tirada en el piso, ella solo me pedía perdón", detalló. Luego, ella confesó la estafa de las gitanas, a lo que su pareja respondió: "Yo le dije que la plata no importaba y que iba a estar bien". Sin embargo, a pesar de que la llevó al hospital, murió poco después de ingresar.

gitanas profugas Las tres gitanas prófugas. Ministerio de Seguridad bonaerense

Finalmente, concluyó: "Son muy malas personas, no pueden estar libres. Yo solo pido justicia, que aparezcan y que paguen el daño que me hicieron a mí, a la mamá de Merlín, a sus hermanos, a todos".

Las tres gitanas y una estafa para una "limpieza espiritual"

La Policía de Lomas de Zamora lleva más de un mes buscando a tres mujeres acusadas de haber estafado a una peluquera de 30 años. Se hicieron pasar por gitanas y le prometieron una "limpieza espiritual". La víctima les entregó 14 millones de pesos tras ser convencida de que su dinero debía ser "purificado" para eliminar una supuesta maldición que, según las sospechosas, le impedía prosperar con su emprendimiento. La mujer decidió quitarse la vida luego de entregar todos sus ahorros.

La estafa comenzó el 15 de enero cuando las tres mujeres sospechosas ingresaron a la peluquería de Merlín Díaz, ubicada en la zona de San Juan y Olimpo, en Ingeniero Budge. Ese día, las supuestas gitanas se atendieron en el salón de belleza y entablaron una relación con la dueña. Luego de ganarse su confianza, le advirtieron a la peluquera que era víctima de un "trabajo malicioso" en su contra y que eso no la dejaba progresar con su negocio. La mujer cayó presa del engaño y la estafa se consolidó.

La investigación está en manos de UFI 19, cuyo análisis incluyó cámaras de seguridad y el secuestro del celular de la víctima. Los peritajes permitieron identificar a las sospechosas, que usaron identidades falsas para trasladarse por la zona. No obstante, cuando la Policía fue a buscarlas al barrio La Perla, en Temperley, ya no estaban en el lugar.

El fiscal Ignacio Torrigino dictó la orden de aprehensión para las tres mujeres: Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich. Hasta el momento, las criminales siguen prófugas y la búsqueda continúa.