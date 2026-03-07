Horóscopo de hoy, domingo 8 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 8 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco .

(21 de marzo al 20 de abril)

Día muy hogareño y familiar. Debe ser más cuidadoso con su economía. Ordene sus asuntos laborales. Enhorabuena, alcanza el peso deseado.

(21 de abril al 21 de mayo)

No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Día apropiado para resolver asuntos financieros. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Romper la rutina enriquece la vida de pareja. Gaste menos en caprichos. Los proyectos profesionales serán muy positivos. El exceso de ejercicio le puede provocar alguna lesión.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Quite tiempo a la profesión para atender al corazón. Actúe de forma previsora con el dinero. Dentro de poco llegará el trabajo de su vida. Su salud comienza a quebrarse, cuídese.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No busque amor donde solo hay una gran amistad. Sus negocios le reportan importantes beneficios. Es un trabajador nato, pero muy duro con sus rivales. Los contratiempos desaparecen de su vida.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Lo pasará fenomenal en las reuniones con viejos amigos. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. Olvide por ahora nuevas alternativas profesionales. Sentirá cansancio, pare un poco.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Salda todas sus deudas con gran facilidad. Encontrará apoyo para lograr sus objetivos profesionales. El sentido del humor es importante para la salud.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Momento sentimental bastante bueno e intenso. Gastos imprevistos pueden desestabilizar su economía. Muy buenas noticias de tipo laboral. Si padece problemas de piel, visite al dermatólogo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Gran armonía con su pareja debido al esfuerzo de los dos. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con el azar. Su valía profesional se está cuestionando, defiéndase. No fuerce demasiado la máquina, el organismo se debilita.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La pasión en los romances no será duradera. Le interesa ahorrar para poder hacer frente a sus deudas. Momento bastante difícil en el terreno laboral. Puede que necesite un expectorante.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Podría aparecer en el horizonte sentimental alguien interesante. Sus iniciativas financieras van a tener un gran éxito. En el trabajo, superará los obstáculos que surjan. El exceso de actividad no es aconsejable, relájese.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

En su relación amorosa habrá enfados y reconciliaciones. En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia. Es hora de retomar ese proyecto laboral que ha iniciado. El deporte es una fuente para adquirir fuerza.