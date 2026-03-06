Tensión en Parque Patricios: propietarios ingresaron al edificio evacuado tras el derrumbe "No nos dejan retirar nuestras cosas", denunció una de las personas que sufrió el desplome en el estacionamiento del complejo habitacional Estación Buenos Aires. La reacción de la gente se produjo tras observar maquinarias trabajando dentro del lugar y generó desesperación por el futuro de sus casas. Por + Seguir en







Los propietarios piden la presencia de una fiscal.

Propietarios que habitaban el complejo habitacional Estación Buenos Aires en Parque Patricios, que el martes sufrió el derrumbe de su estacionamiento interno y fue evacuado, se enfrentaron con la Policía e ingresaron al lugar tras observar maquinarias trabajando dentro. "No nos dejan retirar nuestras cosas", señaló a C5N una de las personas afectadas.

Días atrás, las familias exigieron "una respuesta" a los responsables por lo ocurrido y habían denunciado que "nadie se hacía cargo". La tensión escaló este viernes luego de días de angustia y preocupación sobre el futuro de su propiedad. Los vecinos piden la presencia de una fiscal de la Ciudad de Buenos Aires para que brinden explicaciones sobre los pasos a seguir y la presencia de las maquinarias.

Luego del ingreso y atravesado los primeros minutos de forcejeos y enfrentamientos una mujer aseguró a la prensa que "acabo de hablar con Marcelo Di Mario, portavoz de la Ciudad con todo lo que está pasando, y me acaba de aclarar que la Fiscalía sí autorizó la remoción de los escombros. Que hubo un tema de comunicación cuando llamaron por primera vez. Sí lo autorizaron. Estaba presente la gente de la constructora".

parque patricios Tensión entre la Policía y los propietarios del edificio derrumbado en Parque Patricios. Los propietarios tiene la intención de entrar a sus casas para ir a buscar cosas de primera necesidad que dejaron en sus casas al momento la evacuación. En uno de los momentos de máxima tensión, unos de los efectivos intentó aprender a un hombre que saltó el vallado, pero fue resguardado por los vecinos que finalmente impidieron su detención.

"No somos delincuentes, queremos ingresar a nuestras casas. Nadie nos informó lo de las maquinarias. La comunicación entre la Fiscalía y nosotros no existe y la Policía actuando de forma violenta ¿Quién los autoriza a ser tan violento con nosotros?", le relató otro vecino al periodista Claudio Cardozo en el programa La Mañana.