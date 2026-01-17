¿Hay romance? Se filtraron las primeras imágenes de L-Gante y la China Suárez en la serie En el barro La producción de Sebastián Ortega regresa en febrero y tendrá a la mujer de Mauro Icardi y al examigo de Wanda Nara en dos roles protagónicos. De inmediato, estallaron las teorías de los fans. + Seguir en







La segunda temporada de la serie carcelaria promete sacudir la pantalla de Netflix. Redes sociales

Netflix difundió las primeras imágenes del cantante L-Gante, quien se suma al elenco de la serie En el barro junto a Eugenia "China" Suárez, y comenzaron los rumores de un posible romance.

La segunda temporada del spin-off de El Marginal empieza en febrero de 2026, con la producción de Sebastián Ortega, y contará con las dos figuras mediáticas en La Quebrada, la prisión ficticia femenina de la serie. Las imágenes encienden las redes en torno a una posible relación más allá de lo profesional.

En las fotos que expuso la plataforma, aparece la influencer con un nuevo aspecto, con el pelo teñido de negro azabache y ropa de reclusa, casi irreconocible y dando vida a Nicole. Interpreta a una trabajadora social VIP que trabaja con millonarios y termina tras las rejas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Che Netflix (@chenetflix) En cuanto a la participación del cantante de cumbia 420, se sabe que tendrá una participación especial junto a los actores Victorio D'Alessandro y Osmar Núñez, pero no se conoce su personaje. De todos modos, la química entre los mediáticos ya se puso a prueba con la versión de Llora como un arrepentido.

Embed El tema fue una provocación para Wanda Nara, expareja y todavía amiga del músico. "Me dejaste tirado, me cagaste la vida...", cantó él mientras abrazaba a la exmujer de Benjamín Vicuña y archienemiga de Wanda, actual pareja de su exmarido Mauro Icardi.