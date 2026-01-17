IR A
¿Hay romance? Se filtraron las primeras imágenes de L-Gante y la China Suárez en la serie En el barro

La producción de Sebastián Ortega regresa en febrero y tendrá a la mujer de Mauro Icardi y al examigo de Wanda Nara en dos roles protagónicos. De inmediato, estallaron las teorías de los fans.

La segunda temporada de la serie carcelaria promete sacudir la pantalla de Netflix.

Redes sociales

Netflix difundió las primeras imágenes del cantante L-Gante, quien se suma al elenco de la serie En el barro junto a Eugenia "China" Suárez, y comenzaron los rumores de un posible romance.

La tenista y el deportista forjaron una relación casi familiar durante más de una década.
El adiós a Guillermo Salatino, el periodista que custodió los secretos de Gabriela Sabatini hasta el final

La segunda temporada del spin-off de El Marginal empieza en febrero de 2026, con la producción de Sebastián Ortega, y contará con las dos figuras mediáticas en La Quebrada, la prisión ficticia femenina de la serie. Las imágenes encienden las redes en torno a una posible relación más allá de lo profesional.

En las fotos que expuso la plataforma, aparece la influencer con un nuevo aspecto, con el pelo teñido de negro azabache y ropa de reclusa, casi irreconocible y dando vida a Nicole. Interpreta a una trabajadora social VIP que trabaja con millonarios y termina tras las rejas.

En cuanto a la participación del cantante de cumbia 420, se sabe que tendrá una participación especial junto a los actores Victorio D'Alessandro y Osmar Núñez, pero no se conoce su personaje. De todos modos, la química entre los mediáticos ya se puso a prueba con la versión de Llora como un arrepentido.

El tema fue una provocación para Wanda Nara, expareja y todavía amiga del músico. "Me dejaste tirado, me cagaste la vida...", cantó él mientras abrazaba a la exmujer de Benjamín Vicuña y archienemiga de Wanda, actual pareja de su exmarido Mauro Icardi.

